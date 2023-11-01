https://sputnikarabic.ae/20231101/شركات-صينية-عملاقة-تمحو-إسرائيل-من-خرائطها-1082692964.html

شركات صينية عملاقة تمحو إسرائيل من خرائطها

شركات صينية عملاقة تمحو إسرائيل من خرائطها

كشفت صحيفة أمريكية، يوم أمس الثلاثاء، عن حذف متاجر إلكترونية صينية ضخمة اسم إسرائيل عن خرائطهما الرقمية. 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T12:20+0000

2023-11-01T12:20+0000

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العالم

طوفان الأقصى

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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن متجري "علي بابا" و"بايدو" الإلكترونيين قاما بتعديل خريطة العالم الموجودة على تطبيقيهما وموقعيهما الرسميين، حيث حذفا اسم "إسرائيل" من منطقة الشرق الأوسط وأبقيا على أسماء الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان ومصر، التي أدرجت بأعلامها الرسمية.وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الخطوة انعكاسا للدبلوماسية الصينية في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن الخرائط المنشورة باللغة الصينية على الإنترنت تظهر حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، عام 1948، مضيفة أن ما حصل ضمن خرائط متجر "بايدو" ينطبق على الخرائط التي تنتجها شركة "إيه ماب" التابعة لشركة "علي بابا"، حيث تم وضع علامات واضحة حتى على الدول الصغيرة مثل لوكسمبورغ، إلا أن إسرائيل لم يتم ذكرها.وأشارت الصحيفة الأمريكية أنه، خلال الأيام الأخيرة، زادت العبارات المعادية لإسرائيل بشكل كبير على التطبيق الصيني "وي شات" وتطبيقات أخرى.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

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العالم, طوفان الأقصى