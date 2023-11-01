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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/شويغو-نظام-كييف-يتعرض-للهزيمة-رغم-إمدادات-الناتو-1082690068.html
شويغو: الجيش الروسي سيدمر طائرات "إف- 16" المرسلة إلى كييف بغضون أيام
شويغو: الجيش الروسي سيدمر طائرات "إف- 16" المرسلة إلى كييف بغضون أيام
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه على الرغم من توريد أنواع جديدة من أسلحة الناتو، فإن نظام كييف يتعرض للهزيمة. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T10:41+0000
2023-11-01T10:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو، اليوم الأربعاء: "على الرغم من توريد أنواع جديدة من أسلحة الناتو، فإن نظام كييف يهزم. يستمر تجمع القوات الروسية في إجراء دفاع نشط، وإلحاق هزيمة فعالة بالعدو".وتابع: "أدت تصرفات العدو اليائسة هذه إلى خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني".وقال شويغو: "وحداتنا تتقدم للأمام وتسيطر على مواقع أكثر فائدة، خلال المعارك، تميزت ألوية البنادق الآلية 25 و138 و114 بشكل خاص".كما أشار وزير الدفاع إلى العمل الفعال لقوات الدفاع الجوي الروسية، فقد دمروا خلال الشهر الماضي أكثر من 1400 مركبة هجومية جوية للعدو، بما في ذلك 37 طائرة وستة صواريخ من طراز "أتاكمس".قال إنه في غضون شهر أسقط الدفاع الجوي 37 طائرة أوكرانية.وشكر الوزير العسكريين الروس على شجاعتهم ومثابرتهم ومثابرتهم في تنفيذ المهام في منطقة العمليات الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20231030/شويغو-الوضع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-يؤكد-فشل-خطط-الناتو-لتقويض-أمن-روسيا-1082615034.html
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شويغو: الجيش الروسي سيدمر طائرات "إف- 16" المرسلة إلى كييف بغضون أيام

10:41 GMT 01.11.2023 (تم التحديث: 10:57 GMT 01.11.2023)
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنه على الرغم من توريد أنواع جديدة من أسلحة الناتو، فإن نظام كييف يتعرض للهزيمة.
وقال شويغو، اليوم الأربعاء: "على الرغم من توريد أنواع جديدة من أسلحة الناتو، فإن نظام كييف يهزم. يستمر تجمع القوات الروسية في إجراء دفاع نشط، وإلحاق هزيمة فعالة بالعدو".

وأضاف: "تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة لمهاجمة تشكيلاتنا القتالية في اتجاهات زابوروجيه ودونيتسك وخيرسون".

وتابع: "أدت تصرفات العدو اليائسة هذه إلى خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني".

وشدد شويغو على أن "القوات المسلحة الأوكرانية تستنفد، وأن معنويات الأفراد آخذة في الازدياد".

وقال شويغو: "وحداتنا تتقدم للأمام وتسيطر على مواقع أكثر فائدة، خلال المعارك، تميزت ألوية البنادق الآلية 25 و138 و114 بشكل خاص".
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كما أشار وزير الدفاع إلى العمل الفعال لقوات الدفاع الجوي الروسية، فقد دمروا خلال الشهر الماضي أكثر من 1400 مركبة هجومية جوية للعدو، بما في ذلك 37 طائرة وستة صواريخ من طراز "أتاكمس".

وقال شويغو إن الدفاع الجوي الروسي، استنادا إلى تجربته الخاصة، يمكنه إسقاط جميع مقاتلات إف-16 المخطط تسليمها إلى كييف في غضون 20 يوما تقريبا.

قال إنه في غضون شهر أسقط الدفاع الجوي 37 طائرة أوكرانية.
وشكر الوزير العسكريين الروس على شجاعتهم ومثابرتهم ومثابرتهم في تنفيذ المهام في منطقة العمليات الخاصة.
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