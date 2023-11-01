https://sputnikarabic.ae/20231101/صحفي-ألماني-يكشف-عجز-التكنولوجيا-الغربية-أمام-أسنان-التنين-الروسية-1082703213.html

صحفي ألماني يكشف عجز التكنولوجيا الغربية أمام "أسنان التنين" الروسية

صحفي ألماني يكشف عجز التكنولوجيا الغربية أمام "أسنان التنين" الروسية

صرّحت صحيفة ألمانية، أن روسيا تواصل تعزيز خط الدفاع على الجبهة بمساعدة "أسنان التنين"، وهي مشكلة كبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث لا يمكن لأي من معدات... 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T15:28+0000

2023-11-01T15:28+0000

2023-11-01T15:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الصحيفة: "يواصل الروس تعزيز هذا المانع الضخم... من خط الدفاع. نرى كما من "أسنان التنين" (قطع من الخرسانة على شكل أهرامات تستخدم لإيقاف المعدات العسكرية)، من المستحيل عدها".وفي وقت سابق، تفاجأ لاري جونسون، محلل وكالة المخابرات المركزية السابق، بتكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تحاول حتى مهاجمة خط الدفاع الروسي وقت إعداده.وقال ريبك: "لا يبدو أن روسيا بنته (خط الدفاع) سرًا. خلال كل هذا الوقت، لم تحاول أوكرانيا حتى مهاجمة هذه المواقع بالصواريخ أو المدفعية. ماذا توقعوا؟ كان من الواضح أنهم قد يحاولون تعطيل الاستعدادات، لكنهم لم يفعلوا ذلك"."أسنان التنين" هي عبارة عن عوائق دفاعية خرسانية على شكل هرم مضاد للدبابات، لا يزيد ارتفاعها على متر أو إلى 1.2 متر، ويمكن وضعها وتركيبها بسهولة ولا تحتاج لأي قواعد خاصة، ولزيادة فعاليتها الدفاعية يمكن ربطها ببعضها بعضا بواسطة كوابل حديدية، كما يمكن تغطيتها بأسلاك شائكة.

https://sputnikarabic.ae/20231101/القوات-الروسية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-27-عاجل-1082693118.html

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