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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/صحفي-ألماني-يكشف-عجز-التكنولوجيا-الغربية-أمام-أسنان-التنين-الروسية-1082703213.html
صحفي ألماني يكشف عجز التكنولوجيا الغربية أمام "أسنان التنين" الروسية
صحفي ألماني يكشف عجز التكنولوجيا الغربية أمام "أسنان التنين" الروسية
صرّحت صحيفة ألمانية، أن روسيا تواصل تعزيز خط الدفاع على الجبهة بمساعدة "أسنان التنين"، وهي مشكلة كبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث لا يمكن لأي من معدات... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T15:28+0000
2023-11-01T15:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الصحيفة: "يواصل الروس تعزيز هذا المانع الضخم... من خط الدفاع. نرى كما من "أسنان التنين" (قطع من الخرسانة على شكل أهرامات تستخدم لإيقاف المعدات العسكرية)، من المستحيل عدها".وفي وقت سابق، تفاجأ لاري جونسون، محلل وكالة المخابرات المركزية السابق، بتكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تحاول حتى مهاجمة خط الدفاع الروسي وقت إعداده.وقال ريبك: "لا يبدو أن روسيا بنته (خط الدفاع) سرًا. خلال كل هذا الوقت، لم تحاول أوكرانيا حتى مهاجمة هذه المواقع بالصواريخ أو المدفعية. ماذا توقعوا؟ كان من الواضح أنهم قد يحاولون تعطيل الاستعدادات، لكنهم لم يفعلوا ذلك"."أسنان التنين" هي عبارة عن عوائق دفاعية خرسانية على شكل هرم مضاد للدبابات، لا يزيد ارتفاعها على متر أو إلى 1.2 متر، ويمكن وضعها وتركيبها بسهولة ولا تحتاج لأي قواعد خاصة، ولزيادة فعاليتها الدفاعية يمكن ربطها ببعضها بعضا بواسطة كوابل حديدية، كما يمكن تغطيتها بأسلاك شائكة.
https://sputnikarabic.ae/20231101/القوات-الروسية-تسقط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-27-عاجل-1082693118.html
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صحفي ألماني يكشف عجز التكنولوجيا الغربية أمام "أسنان التنين" الروسية

15:28 GMT 01.11.2023 (تم التحديث: 15:30 GMT 01.11.2023)
© Sputnik . Press Service of the Governor of the Kursk Region / الانتقال إلى بنك الصوربناء خط أمني في المناطق المتاخمة لأوكرانيا
بناء خط أمني في المناطق المتاخمة لأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Press Service of the Governor of the Kursk Region
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صرّحت صحيفة ألمانية، أن روسيا تواصل تعزيز خط الدفاع على الجبهة بمساعدة "أسنان التنين"، وهي مشكلة كبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث لا يمكن لأي من معدات "الناتو" اختراق مثل هذه الدفاعات.
وقالت الصحيفة: "يواصل الروس تعزيز هذا المانع الضخم... من خط الدفاع. نرى كما من "أسنان التنين" (قطع من الخرسانة على شكل أهرامات تستخدم لإيقاف المعدات العسكرية)، من المستحيل عدها".

وأشار الصحفي الألماني جوليان ريبك، في تقرير لصحيفة "بيلد"، إلى أن التكنولوجيا الغربية غير قادرة على التغلب على هذه التحصينات. في رأيه، هذا ما أدى إلى فشل "الهجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، تفاجأ لاري جونسون، محلل وكالة المخابرات المركزية السابق، بتكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية، التي لم تحاول حتى مهاجمة خط الدفاع الروسي وقت إعداده.
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وقال ريبك: "لا يبدو أن روسيا بنته (خط الدفاع) سرًا. خلال كل هذا الوقت، لم تحاول أوكرانيا حتى مهاجمة هذه المواقع بالصواريخ أو المدفعية. ماذا توقعوا؟ كان من الواضح أنهم قد يحاولون تعطيل الاستعدادات، لكنهم لم يفعلوا ذلك".

ووصف إهمال المخابرات بحقيقة أن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين فشلوا في تقييم قوة دفاعات العدو بشكل صحيح، وأوضح أن القوات الروسية عززت مواقعها بشكل علني، فقد أحضروا وصبوا الخرسانة، وحفروا الخنادق، وحفروا "أسنان التنين" في الأرض، ووضعوها في صفوف كاملة.

"أسنان التنين" هي عبارة عن عوائق دفاعية خرسانية على شكل هرم مضاد للدبابات، لا يزيد ارتفاعها على متر أو إلى 1.2 متر، ويمكن وضعها وتركيبها بسهولة ولا تحتاج لأي قواعد خاصة، ولزيادة فعاليتها الدفاعية يمكن ربطها ببعضها بعضا بواسطة كوابل حديدية، كما يمكن تغطيتها بأسلاك شائكة.
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