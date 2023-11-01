https://sputnikarabic.ae/20231101/ضابط-أمريكي-سابق-يرجح-كفة-روسيا-في-مواجهة-الناتو-عسكريا--1082696066.html
ضابط أمريكي سابق يرجح كفة روسيا في مواجهة "الناتو" عسكريا
ضابط أمريكي سابق يرجح كفة روسيا في مواجهة "الناتو" عسكريا
صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن حلف شمال الأطلسي لن يتمكن من الصمود في مواجهة عسكرية مع روسيا، صاحبة أقوى جيش في العالم. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T13:52+0000
2023-11-01T13:52+0000
2023-11-01T14:00+0000
العالم
الناتو
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر: "روسيا لا تقاتل أوكرانيا فقط. نعم، الجنود الأوكرانيون هم الذين يضحون بحياتهم، إنهم (القوات الأوكرانية) مدعومون من القوة الاقتصادية والعسكرية للغرب الجماعي. وهكذا، فإن روسيا تقاتل ضد حلف شمال الأطلسي وأمريكا. روسيا تفوز".وأكد ريتر على قناة "Through the eyes of"، أن الجيش الروسي أصبح هو الأكثر جاهزية للقتال في العالم.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا أراد أحد ذلك، فإن موسكو مستعدة لذلك.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231101/بينها-دبابة-ليوبارد-الجيش-الروسي-يكبد-نظام-كييف-خسائر-فادحة-1082694872.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي سابق يرجح كفة روسيا في مواجهة "الناتو" عسكريا
13:52 GMT 01.11.2023 (تم التحديث: 14:00 GMT 01.11.2023) تابعنا عبر
صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن حلف شمال الأطلسي لن يتمكن من الصمود في مواجهة عسكرية مع روسيا، صاحبة أقوى جيش في العالم.
وقال ريتر: "روسيا لا تقاتل أوكرانيا فقط. نعم، الجنود الأوكرانيون هم الذين يضحون بحياتهم، إنهم (القوات الأوكرانية) مدعومون من القوة الاقتصادية والعسكرية للغرب الجماعي. وهكذا، فإن روسيا تقاتل ضد حلف شمال الأطلسي وأمريكا. روسيا تفوز".
وأشار ريتر إلى أن "الناتو" بدأ يدرك أنه لا يستطيع ضمان انتصار القوات الأوكرانية، وأن الحلف غير قادر على الدفاع عن مواقفه.
وأكد ريتر على قناة "Through the eyes of"، أن الجيش الروسي أصبح هو الأكثر جاهزية للقتال في العالم.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تريد صراعا عسكريا مباشرا مع حلف شمال الأطلسي، ولكن إذا أراد أحد ذلك، فإن موسكو مستعدة لذلك.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في سبتمبر/ أيلول 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.