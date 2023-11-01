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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/ضابط-استطلاع-القوات-الأوكرانية-تقلل-عدد-محاولات-اختراق-الدفاع-الروسي-قرب-سوليدار-1082706263.html
ضابط استطلاع: القوات الأوكرانية تقلل عدد محاولات اختراق الدفاع الروسي قرب سوليدار
ضابط استطلاع: القوات الأوكرانية تقلل عدد محاولات اختراق الدفاع الروسي قرب سوليدار
صرح ضابط استطلاع روسي بأن القوات الأوكرانية خفضت عدد محاولات اختراق دفاعات القوات الروسية بالقرب من سوليدار في دونباس. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T17:00+0000
2023-11-01T17:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ضابط الاستطلاع الذي يحمل لقب "كريست" لوكالة "سبوتنيك": "في البداية كانوا يهاجمون باستمرار، والآن لا يحاولون تقريبا. نادرا ما يحدث هذا، قليل جدا، يقومون بالاستطلاع بشكل قليل جدا ونقوم بصدهم".وبحسب قائد مجموعة الاستطلاع بالكتيبة التي تحمل علامة "فوليا"، فإن الانخفاض في عدد الهجمات التي يشنها الجنود الأوكرانيون قد يكون بسبب الخسائر الفادحة في القوات المسلحة الأوكرانية في قطاع أرتيموفسك من الجبهة.وسيطرت القوات الروسية على مدينة سوليدار، في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية كبيرة.وأسهم تحرير المدينة بقطع الإمداد بالنسبة للقوات الأوكرانية بين أرتيوموفسك وسيفيرسك، وكذلك لتغطية أرتيوموفسك من الشمال.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20231101/صحفي-ألماني-يكشف-عجز-التكنولوجيا-الغربية-أمام-أسنان-التنين-الروسية-1082703213.html
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روسيا

ضابط استطلاع: القوات الأوكرانية تقلل عدد محاولات اختراق الدفاع الروسي قرب سوليدار

17:00 GMT 01.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من لواء "تيريك" قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من لواء تيريك قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرح ضابط استطلاع روسي بأن القوات الأوكرانية خفضت عدد محاولات اختراق دفاعات القوات الروسية بالقرب من سوليدار في دونباس.
وقال ضابط الاستطلاع الذي يحمل لقب "كريست" لوكالة "سبوتنيك": "في البداية كانوا يهاجمون باستمرار، والآن لا يحاولون تقريبا. نادرا ما يحدث هذا، قليل جدا، يقومون بالاستطلاع بشكل قليل جدا ونقوم بصدهم".

ووفقا له، في الصيف، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية بشكل يومي تقريبا اختراق دفاع القوات الروسية.

وبحسب قائد مجموعة الاستطلاع بالكتيبة التي تحمل علامة "فوليا"، فإن الانخفاض في عدد الهجمات التي يشنها الجنود الأوكرانيون قد يكون بسبب الخسائر الفادحة في القوات المسلحة الأوكرانية في قطاع أرتيموفسك من الجبهة.

وقال القائد الذي يحمل لقب "فوليا": "يزعمون أنهم يمضون قدما، لكنهم في الواقع يقفون ساكنين، يحاولون إحراز تقدم، لكن دون جدوى".

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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15:28 GMT
وسيطرت القوات الروسية على مدينة سوليدار، في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية كبيرة.
وأسهم تحرير المدينة بقطع الإمداد بالنسبة للقوات الأوكرانية بين أرتيوموفسك وسيفيرسك، وكذلك لتغطية أرتيوموفسك من الشمال.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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