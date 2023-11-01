https://sputnikarabic.ae/20231101/طائرات-مسيرات-روسية-تنقض-على-دبابة-أوكرانية-فيديو-1082705642.html
طائرات مسيرات روسية تنقض على دبابة أوكرانية… فيديو
طائرات مسيرات روسية تنقض على دبابة أوكرانية… فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لتدمير دبابة تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة طائرات مسيرات روسية في منطقة سبورنوي. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T16:40+0000
2023-11-01T16:40+0000
2023-11-01T16:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
نادي الفيديو
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وتظهر المشاهد قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير دبابة أوكرانية من طراز "تي- 64 - إم" على محور سبورنويه.وقالت الدفاع الروسية: "دمر مشغلو طائرات دون طيار تابعة لقوات المجموعة "الجنوبية" دبابة "تي-64-إم" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات دقيقة".وبحسب الدفاع الروسية، يتحكم مشغلو الطائرات دون طيار في الكشف عن الأهداف ويقومون بإجراء التعديلات وتوجيهها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231101/وابل-من-القذائف-الروسية-تدك-معاقل-نظام-كييف-فيديو-1082692772.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, نادي الفيديو
رصد عسكري, روسيا, نادي الفيديو
طائرات مسيرات روسية تنقض على دبابة أوكرانية… فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لتدمير دبابة تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة طائرات مسيرات روسية في منطقة سبورنوي.
وتظهر المشاهد قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتدمير دبابة أوكرانية من طراز "تي- 64 - إم" على محور سبورنويه.
وقالت الدفاع الروسية: "دمر مشغلو طائرات دون طيار تابعة لقوات المجموعة "الجنوبية" دبابة "تي-64-إم" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات دقيقة".
وبحسب الدفاع الروسية، يتحكم مشغلو الطائرات دون طيار في الكشف عن الأهداف ويقومون بإجراء التعديلات وتوجيهها.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.