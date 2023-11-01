عربي
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/عسكري-أمريكي-سابق-يكشف-عن-عواقب-انقطاع-شريان-حياة-نظام-كييف-1082685444.html
عسكري أمريكي سابق يكشف عن عواقب "انقطاع شريان" حياة نظام كييف
عسكري أمريكي سابق يكشف عن عواقب "انقطاع شريان" حياة نظام كييف
صرح ضابط في البحرية الأمريكية السابق، ماثيو هو، أن أوكرانيا ستسقط دون تمويل غربي. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T07:37+0000
2023-11-01T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماثيو هو في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "نحن، الولايات المتحدة، ندفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الأوكرانيين. إذا توقفنا عن إرسال الأموال، فسوف يتوقف كل شئ، ستتوقف القطارات عن العمل، وسيتوقف كل شيء. سيكون هناك انهيار على العديد من المستويات".ووفقا له، سوف تنهار أوكرانيا عندما تتوقف البلاد عن تلقي الأموال من الغرب، لأنها ستفقد الاهتمام بدعم كييف.وأشار إلى أن الهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية والحرب في إسرائيل سيؤثر بشكل كبير على مستقبل أوكرانيا، التي قد تعاني من نفس مصير أفغانستان.وأضاف هو: "الأوكرانيون في خطر الانهيار ".وفي الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام فلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف. وبعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم كل من كييف وتل أبيب. وفي الوقت ذاته، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأمريكيين، قبل بضعة أيام، مشروع قانون يسمح بتخصيص المساعدات لإسرائيل، ولكن ليس لرعاية أوكرانيا. يأتي ذلك بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي طلب ميزانية إلى مجلس النواب بقيمة 61.4 مليار دولار مخصصة للجمهورية السوفييتية السابقة.
https://sputnikarabic.ae/20231030/مكتب-زيلينسكي-حول-نقص-القذائف-لدى-القوات-الأوكرانية-الكونغرس-الأمريكي-يقول-إن-إسرائيل-بحاجة-إليها-1082639151.html
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روسيا
روسيا

عسكري أمريكي سابق يكشف عن عواقب "انقطاع شريان" حياة نظام كييف

07:37 GMT 01.11.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Libkos
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صرح ضابط في البحرية الأمريكية السابق، ماثيو هو، أن أوكرانيا ستسقط دون تمويل غربي.
وقال ماثيو هو في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "نحن، الولايات المتحدة، ندفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الأوكرانيين. إذا توقفنا عن إرسال الأموال، فسوف يتوقف كل شئ، ستتوقف القطارات عن العمل، وسيتوقف كل شيء. سيكون هناك انهيار على العديد من المستويات".
ووفقا له، سوف تنهار أوكرانيا عندما تتوقف البلاد عن تلقي الأموال من الغرب، لأنها ستفقد الاهتمام بدعم كييف.
وأشار إلى أن الهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية والحرب في إسرائيل سيؤثر بشكل كبير على مستقبل أوكرانيا، التي قد تعاني من نفس مصير أفغانستان.
وأضاف هو: "الأوكرانيون في خطر الانهيار ".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
مكتب زيلينسكي حول نقص القذائف لدى القوات الأوكرانية: الكونغرس الأمريكي يقول إن إسرائيل بحاجة إليها
30 أكتوبر, 20:18 GMT
وفي الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام فلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف. وبعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم كل من كييف وتل أبيب. وفي الوقت ذاته، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأمريكيين، قبل بضعة أيام، مشروع قانون يسمح بتخصيص المساعدات لإسرائيل، ولكن ليس لرعاية أوكرانيا. يأتي ذلك بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي طلب ميزانية إلى مجلس النواب بقيمة 61.4 مليار دولار مخصصة للجمهورية السوفييتية السابقة.
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