https://sputnikarabic.ae/20231101/عسكري-أمريكي-سابق-يكشف-عن-عواقب-انقطاع-شريان-حياة-نظام-كييف-1082685444.html

عسكري أمريكي سابق يكشف عن عواقب "انقطاع شريان" حياة نظام كييف

عسكري أمريكي سابق يكشف عن عواقب "انقطاع شريان" حياة نظام كييف

صرح ضابط في البحرية الأمريكية السابق، ماثيو هو، أن أوكرانيا ستسقط دون تمويل غربي. 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T07:37+0000

2023-11-01T07:37+0000

2023-11-01T07:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_0:129:2609:1597_1920x0_80_0_0_57f8d87a5559a841e24afeb2d901b273.jpg

وقال ماثيو هو في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "نحن، الولايات المتحدة، ندفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الأوكرانيين. إذا توقفنا عن إرسال الأموال، فسوف يتوقف كل شئ، ستتوقف القطارات عن العمل، وسيتوقف كل شيء. سيكون هناك انهيار على العديد من المستويات".ووفقا له، سوف تنهار أوكرانيا عندما تتوقف البلاد عن تلقي الأموال من الغرب، لأنها ستفقد الاهتمام بدعم كييف.وأشار إلى أن الهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية والحرب في إسرائيل سيؤثر بشكل كبير على مستقبل أوكرانيا، التي قد تعاني من نفس مصير أفغانستان.وأضاف هو: "الأوكرانيون في خطر الانهيار ".وفي الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام فلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف. وبعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم كل من كييف وتل أبيب. وفي الوقت ذاته، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأمريكيين، قبل بضعة أيام، مشروع قانون يسمح بتخصيص المساعدات لإسرائيل، ولكن ليس لرعاية أوكرانيا. يأتي ذلك بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي طلب ميزانية إلى مجلس النواب بقيمة 61.4 مليار دولار مخصصة للجمهورية السوفييتية السابقة.

https://sputnikarabic.ae/20231030/مكتب-زيلينسكي-حول-نقص-القذائف-لدى-القوات-الأوكرانية-الكونغرس-الأمريكي-يقول-إن-إسرائيل-بحاجة-إليها-1082639151.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا