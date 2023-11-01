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https://sputnikarabic.ae/20231101/غريفيث-يصف-الهجوم-على-مخيم-جباليا-في-غزة-بـالوحشي-1082699300.html
غريفيث يصف الهجوم على مخيم جباليا في غزة بـ"الوحشي"
غريفيث يصف الهجوم على مخيم جباليا في غزة بـ"الوحشي"
وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الهجوم على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة بأنه عمل وحشي. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T14:17+0000
2023-11-01T14:17+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وجاء في بيان غريفيث عقب زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة استمرت يومين، أن "التقارير تفيد بمقتل عشرات المدنيين في غزة في أعقاب الهجمات الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين".وأضاف البيان بالقول إن "هذه ليست سوى أحدث الفظائع التي حلت بسكان غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر فظاعة مع تدهور الوضع الإنساني على نحو متزايد".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

غريفيث يصف الهجوم على مخيم جباليا في غزة بـ"الوحشي"

14:17 GMT 01.11.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hamsأشخاص يتفقدون أنقاض مبنى دمر في غارات إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023.
أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى دمر في غارات إسرائيلية في مدينة غزة، قطاع غزة 8 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، الهجوم على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة بأنه عمل وحشي.
وجاء في بيان غريفيث عقب زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة استمرت يومين، أن "التقارير تفيد بمقتل عشرات المدنيين في غزة في أعقاب الهجمات الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين".
وأضاف البيان بالقول إن "هذه ليست سوى أحدث الفظائع التي حلت بسكان غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر فظاعة مع تدهور الوضع الإنساني على نحو متزايد".
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ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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