https://sputnikarabic.ae/20231101/مأساة-غزة-بين-القانون-الدولي-والمحكمة-الجنائية-الدولية-والضمير-العالمي-1082700495.html

مأساة غزة بين القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والضمير العالمي

مأساة غزة بين القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والضمير العالمي

مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، معبر رفح هذا الأسبوع، وأكد خلال مؤتمر صحفي أن أي شخص يستهدف البنية... 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T14:43+0000

2023-11-01T14:43+0000

2023-11-01T14:43+0000

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مأساة غزة بين القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والضمير العالمي مأساة غزة بين القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والضمير العالمي

وقال خان: "لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن كل صانع قرار، من رئيس الحكومة، إلى المستشارين العسكريين، إلى... الذين لديهم قرارات تحديد الأهداف، يجب أن يكونوا على علم واضح بأنه سيُطلب منهم تبرير كل ضربة ضد كل هدف مدني".وأضاف خان: "ما يمكنني قوله بوضوح هو أن القتل العمد واحتجاز الرهائن يعد انتهاكا كبيرًا لاتفاقيات جنيف في جميع الظروف"، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين.وأضاف إن الأهداف المدنية، مثل "منزل أو مدرسة أو مستشفى أو كنيسة أو مسجد"، مطلوب حمايتها بموجب القانون الدولي ما لم تصبح أهدافًا عسكرية.وأكد خان أن تحديد ما إذا كانت تلك الأهداف أهدافًا عسكرية هو أمر "معقد" وسيتطلب تحليلا ومعلومات.كما حذّر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أن حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية يعد جريمة.وقال خان إن إسرائيل يجب أن تدرس الأمور بشكل عاجل للتأكد من وصول الغذاء والدواء إلى الأطفال والنساء والرجال.وقال إن "إسرائيل تمارس جرائم ضد الإنسانية، وتخالف القانون الدولي باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال، وتمارس التمييز العنصري والتهجير القسري للسكان المدنيين، مطالبا بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".وأضاف الشلالدة أنه لا يجوز لهذا العالم أن تقوده دولة واحدة وهي أمريكا التي تتحكم في مصير الشعوب وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، وتمارس التمييز العنصري، في مقابل المواقف الثابتة لروسيا لدعم حقوق الشعوب، والتي دائما ما تستخدم حق النقض الفيتو لصالح السلم والأمن في العالم، ولتحقيق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والإنساني.بعد كلمة المدعي العام للمحكمة الجنائية حول ضرورة توسيع التحقيق في الجرائم ضد المدنيين لذلك منذ اللحظة الأولى بدأنا توثيق الجرائم وخاصة ما حدث بشأن قصف المستشفى المعمداني في غزة، وسوف يتم تقديم هذا التوثيق للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل بدء التحقيقات فورا وعدم تأجيلها بما أن فلسطين دولة طرف في نظام روما بالمحكمة الجنائية الدولية.قالت منظمة الصحة العالمية إن "مأساة غزة" مستمرة أمام أعين العالم، محذرة من عدم إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى القطاع على وجه السرعة.وأضاف أنه يجب أن يبدأ دخول المساعدات إلى القطاع بصورة كبيرة، مشيرا إلى أنه منذ بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حتى يوم 21 أكتوبر لم تتمكن المنظمة من إيصال المساعدات سوى إلى 370 ألف شخص فقط، بينما يواجه سكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني شخص ظروف صعبة ويحتاجون إلى المساعدات العاجلة.ولأول مرة منذ بدء الحرب حملت عشرات من سيارات الإسعاف جرحى فلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، تمهيدا لعلاجهم بالمستشفيات المصرية حيث يتم نقل أكثر من 80 مصابا حالتهم حرجة من قطاع غزة.وأضاف هلسا إن ما يحدث في غزة هو للأسف الشديد تطبيق عملي لكل الجرائم التي نص عليها النظام الأساسي للأمم المتحدة سواء كانت إبادة جماعية أو جرائم الحرب، ويظهر ذلك بشكل واضح ولا يحتاج الى تحقيق معمق، حيث يرى العالم كله على الشاشات يوميا عدد الشهداء والضحايا".وأوضح هلسا "وكذلك الأفعال التي تقوم بها دولة الاحتلال الاسرائيلي لا تتناسب أبدا مع الضرورة العسكرية أو كردة فعل على غارة حماس في 7 أكتوبر، فهناك تعمد لضرب المدنيين بدور العبادة والمدارس، وحجم الضحايا من المدنيين وخاصة الأطفال تقريبا نصف أعداد الضحايا، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الذي يؤدي إلى إهلاك المدنيين".

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لقاء سبوتنيك, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, аудио