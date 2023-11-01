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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/مصدر-استخباراتي-لـسبوتنيك-تنظيم-خيمبروم-الإجرامي-يزود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بالمخدرات-1082682562.html
مصدر استخباراتي لـ"سبوتنيك": تنظيم "خيمبروم" الإجرامي يزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمخدرات
مصدر استخباراتي لـ"سبوتنيك": تنظيم "خيمبروم" الإجرامي يزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمخدرات
صرح مصدر استخباراتي روسي، اليوم الأربعاء، بأن هيكل تنظيم "خيمبروم" الإجرامي الناشط بترويج المخدرات في أوكرانيا وروسيا، أنشأ شبكة لتوزيع المخدرات بمساعدة... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T02:29+0000
2023-11-01T02:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تحت ستار المشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا، يبيعون المواد المخدرة للعسكريين في الوحدات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات مسلحة أخرى".يذكر أن تعاطي المخدرات في القوات المسلحة الأوكرانية تم تسجيلها بشكل متكرر. وقد تحدث عن هذا الأمر أيضًا المشاركون الروس في منطقة العملية الروسية الخاصة بعد أن رأوا تأكيدًا لهذه الحقائق في صفوف العدو.
https://sputnikarabic.ae/20231031/المخابرات-الروسية-تنظيم-خيمبروم-الإجرامي-وراء-محاولة-اغتيال-المدون-الأوكراني-شاري-في-إسبانيا-1082642658.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

مصدر استخباراتي لـ"سبوتنيك": تنظيم "خيمبروم" الإجرامي يزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمخدرات

02:29 GMT 01.11.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في قرية تريوخيزبينكا، بعد تحريرها من القوات الأوكرانية المسلحة، جمهورية لوغانسك الشعبية 5 مارس 2022
الوضع في قرية تريوخيزبينكا، بعد تحريرها من القوات الأوكرانية المسلحة، جمهورية لوغانسك الشعبية 5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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صرح مصدر استخباراتي روسي، اليوم الأربعاء، بأن هيكل تنظيم "خيمبروم" الإجرامي الناشط بترويج المخدرات في أوكرانيا وروسيا، أنشأ شبكة لتوزيع المخدرات بمساعدة "تشكيلات عسكرية تطوعية"، تقوم بتزويد وحدات في الجيش الأوكراني بالمخدرات".
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تحت ستار المشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا، يبيعون المواد المخدرة للعسكريين في الوحدات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات مسلحة أخرى".
مبنى الاستخبارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
المخابرات الروسية: تنظيم "خيمبروم" الإجرامي وراء محاولة اغتيال المدون الأوكراني شاري في إسبانيا
أمس, 00:33 GMT
يذكر أن تعاطي المخدرات في القوات المسلحة الأوكرانية تم تسجيلها بشكل متكرر. وقد تحدث عن هذا الأمر أيضًا المشاركون الروس في منطقة العملية الروسية الخاصة بعد أن رأوا تأكيدًا لهذه الحقائق في صفوف العدو.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواجه صعوبة في اجتياز المقاومة.. صور وفيديوأمس, 22:53 GMT
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