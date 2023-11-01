https://sputnikarabic.ae/20231101/مصدر-استخباراتي-لـسبوتنيك-تنظيم-خيمبروم-الإجرامي-يزود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بالمخدرات-1082682562.html
مصدر استخباراتي لـ"سبوتنيك": تنظيم "خيمبروم" الإجرامي يزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمخدرات
مصدر استخباراتي لـ"سبوتنيك": تنظيم "خيمبروم" الإجرامي يزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمخدرات
صرح مصدر استخباراتي روسي، اليوم الأربعاء، بأن هيكل تنظيم "خيمبروم" الإجرامي الناشط بترويج المخدرات في أوكرانيا وروسيا، أنشأ شبكة لتوزيع المخدرات بمساعدة... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T02:29+0000
2023-11-01T02:29+0000
2023-11-01T02:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تحت ستار المشاركة في الأعمال العدائية ضد روسيا، يبيعون المواد المخدرة للعسكريين في الوحدات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات مسلحة أخرى".يذكر أن تعاطي المخدرات في القوات المسلحة الأوكرانية تم تسجيلها بشكل متكرر. وقد تحدث عن هذا الأمر أيضًا المشاركون الروس في منطقة العملية الروسية الخاصة بعد أن رأوا تأكيدًا لهذه الحقائق في صفوف العدو.
https://sputnikarabic.ae/20231031/المخابرات-الروسية-تنظيم-خيمبروم-الإجرامي-وراء-محاولة-اغتيال-المدون-الأوكراني-شاري-في-إسبانيا-1082642658.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
مصدر استخباراتي لـ"سبوتنيك": تنظيم "خيمبروم" الإجرامي يزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمخدرات
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صرح مصدر استخباراتي روسي، اليوم الأربعاء، بأن هيكل تنظيم "خيمبروم" الإجرامي الناشط بترويج المخدرات في أوكرانيا وروسيا، أنشأ شبكة لتوزيع المخدرات بمساعدة "تشكيلات عسكرية تطوعية"، تقوم بتزويد وحدات في الجيش الأوكراني بالمخدرات".