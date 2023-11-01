https://sputnikarabic.ae/20231101/مصدر-لـسبوتنيك-دخول-الدفعة-الثالثة-من-الأجانب-وحاملي-الجنسيات-المزدوجة-إلى-مصر-1082703499.html

مصدر لـ"سبوتنيك": دخول الدفعة الثالثة من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر

مصدر لـ"سبوتنيك": دخول الدفعة الثالثة من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر

كشف مصدر مطلع في شمال سيناء المصرية، عن دخول الدفعة الثالثة من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر، عبر معبر رفح البري. 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T15:45+0000

2023-11-01T15:45+0000

2023-11-01T15:45+0000

حصري

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

مصر

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082023447_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_aed83ae6eddca5a20a429078b813d3f2.jpg

وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "117 أجنبيا منهم 35 طفلا من جنسيات مختلفة دخلوا بالفعل وجاري وصول باقي الأجانب تباعا، والمقرر دخولهم، اليوم الأربعاء، وعددهم 525 أجنبيا".وأشار المصدر إلى دخول دفعة جديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين كذلك، حيث تم نقلهم إلى مستشفى "العريش العام" ومستشفى "بئر العبد".وأفادت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بنجاح الوساطة القطرية بين مصر وإسرائيل وحركة "حماس"، والتي على إثرها سيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية والمصابين بجروح خطيرة بمغادرة قطاع غزة.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "نحو 500 فرد من الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية، توافدوا إلى معبر رفح استعداد للمغادرة إلى مصر، التي سمحت بفتح المعبر استثنائيا، ظهر اليوم الأربعاء"، بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، إن "أكثر من 500 شخص من مزدوجي الجنسية من المفترض أن يغادروا قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.

https://sputnikarabic.ae/20231101/حاملو-الجوازات-الأجنبية-في-غزة-يروون-لـ-سبوتنيك-آخر-تطورات-إجلائهم-إلى-مصر-عبر-معبر-رفح-1082691211.html

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, إسرائيل