https://sputnikarabic.ae/20231101/مصدر-لـسبوتنيك-دخول-الدفعة-الثالثة-من-الأجانب-وحاملي-الجنسيات-المزدوجة-إلى-مصر-1082703499.html
مصدر لـ"سبوتنيك": دخول الدفعة الثالثة من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر
مصدر لـ"سبوتنيك": دخول الدفعة الثالثة من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر
كشف مصدر مطلع في شمال سيناء المصرية، عن دخول الدفعة الثالثة من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر، عبر معبر رفح البري. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T15:45+0000
2023-11-01T15:45+0000
2023-11-01T15:45+0000
حصري
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وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "117 أجنبيا منهم 35 طفلا من جنسيات مختلفة دخلوا بالفعل وجاري وصول باقي الأجانب تباعا، والمقرر دخولهم، اليوم الأربعاء، وعددهم 525 أجنبيا".وأشار المصدر إلى دخول دفعة جديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين كذلك، حيث تم نقلهم إلى مستشفى "العريش العام" ومستشفى "بئر العبد".وأفادت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بنجاح الوساطة القطرية بين مصر وإسرائيل وحركة "حماس"، والتي على إثرها سيسمح لحاملي جوازات السفر الأجنبية والمصابين بجروح خطيرة بمغادرة قطاع غزة.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "نحو 500 فرد من الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية، توافدوا إلى معبر رفح استعداد للمغادرة إلى مصر، التي سمحت بفتح المعبر استثنائيا، ظهر اليوم الأربعاء"، بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، إن "أكثر من 500 شخص من مزدوجي الجنسية من المفترض أن يغادروا قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.
https://sputnikarabic.ae/20231101/حاملو-الجوازات-الأجنبية-في-غزة-يروون-لـ-سبوتنيك-آخر-تطورات-إجلائهم-إلى-مصر-عبر-معبر-رفح-1082691211.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, إسرائيل
حصري, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, إسرائيل
مصدر لـ"سبوتنيك": دخول الدفعة الثالثة من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر
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حصري
كشف مصدر مطلع في شمال سيناء المصرية، عن دخول الدفعة الثالثة من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر، عبر معبر رفح البري.
وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، إن "117 أجنبيا منهم 35 طفلا من جنسيات مختلفة دخلوا بالفعل وجاري وصول باقي الأجانب تباعا، والمقرر دخولهم، اليوم الأربعاء، وعددهم 525 أجنبيا".
وأشار المصدر إلى دخول دفعة جديدة من الجرحى والمصابين الفلسطينيين كذلك، حيث تم نقلهم إلى مستشفى "العريش العام" ومستشفى "بئر العبد".
وأفادت وسائل إعلام غربية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بنجاح الوساطة القطرية بين مصر وإسرائيل وحركة "حماس"، والتي على إثرها سيسمح لحاملي جوازات
السفر الأجنبية والمصابين بجروح خطيرة بمغادرة قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "نحو 500 فرد من الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية، توافدوا إلى معبر رفح استعداد للمغادرة إلى مصر، التي سمحت بفتح المعبر استثنائيا، ظهر اليوم الأربعاء"، بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، إن "أكثر من 500 شخص من مزدوجي الجنسية من المفترض أن يغادروا قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر".
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدى إلى مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب، ما تسبب في تحمل المستشفيات
عبئا ثقيلا يفوق قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة ويفوق قدرة الأطقم الطبية، التي وصلت إلى حد الإنهاك.