https://sputnikarabic.ae/20231101/مقارنة-بين-البندقيتين-الروسية-أكا47-والأمريكية-إم16-1082686823.html
مقارنة بين البندقيتين الروسية "أكا47" والأمريكية "إم16"
مقارنة بين البندقيتين الروسية "أكا47" والأمريكية "إم16"
يعد سلاح "أكا47" (АК47) السوفييتي أحد أكثر الأسلحة انتشارًا في العالم، والذي له أيضًا نظائر منافسين. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T08:46+0000
2023-11-01T08:46+0000
2023-11-01T09:00+0000
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وأعد فريق "سبوتنيك" إنفوجراف حول الاختلافات بين البندقيتين: الروسية "أكا47" والأمريكية "إم16"، وهو يعتبر أكبر منافس له من صناعة غربية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика, رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
انفوجرافيك, инфографика, رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
مقارنة بين البندقيتين الروسية "أكا47" والأمريكية "إم16"
08:46 GMT 01.11.2023 (تم التحديث: 09:00 GMT 01.11.2023) تابعنا عبر
يعد سلاح "أكا47" (АК47) السوفييتي أحد أكثر الأسلحة انتشارًا في العالم، والذي له أيضًا نظائر منافسين.
وأعد فريق "سبوتنيك" إنفوجراف حول الاختلافات بين البندقيتين: الروسية "أكا47" والأمريكية "إم16"، وهو يعتبر أكبر منافس له من صناعة غربية.