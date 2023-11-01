https://sputnikarabic.ae/20231101/نائب-رئيس-البرلمان-الإيراني-الهجمات-على-قواعد-أمريكية-في-العراق-حق-مشروع-للعراقيين-1082695500.html
نائب رئيس البرلمان الإيراني: الهجمات على قواعد أمريكية في العراق حق مشروع للعراقيين
نائب رئيس البرلمان الإيراني: الهجمات على قواعد أمريكية في العراق حق مشروع للعراقيين
أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، أن الهجمات على قاعدة "عين الأسد" وغيرها من القواعد الأمريكية في العراق، حق مشروع للعراقيين. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T13:24+0000
2023-11-01T13:24+0000
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وقال ذو النور في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "الهجمات على عين الأسد وغيرها من القواعد الأمريكية في العراق، حق مشروع للعراقيين ويجب أن يغادر الأمريكيون العراق حتى لا يتعرضوا للاستهداف".وشهدت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا خلال الأيام الماضية، هجمات متعددة من فصائل مسلحة، ردا على دعم أمريكا للتصعيد الإسرائيلي في غزة.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231031/هجوم-صاروخي-على-أكبر-قواعد-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1082678076.html
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العالم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن
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نائب رئيس البرلمان الإيراني: الهجمات على قواعد أمريكية في العراق حق مشروع للعراقيين
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أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، أن الهجمات على قاعدة "عين الأسد" وغيرها من القواعد الأمريكية في العراق، حق مشروع للعراقيين.
وقال ذو النور في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "الهجمات على عين الأسد وغيرها من القواعد الأمريكية في العراق، حق مشروع للعراقيين ويجب أن يغادر الأمريكيون العراق حتى لا يتعرضوا للاستهداف".
وأضاف: "لقد أقر البرلمان العراقي المنبثق من الشعب العراقي قانون خروج القوات الأمريكية من العراق، والأمريكيون حاليا في العراق مغتصبون ومعتدون، ومن يدخل منزلك عليك أن تدافع عن نفسك وتهاجم المعتدي وأمريكا معتدية".
وشهدت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا خلال الأيام الماضية، هجمات متعددة من فصائل مسلحة، ردا على دعم أمريكا للتصعيد الإسرائيلي في غزة.
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.