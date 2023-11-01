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القوات الروسية تسقط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-27"-عاجل
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/وابل-من-القذائف-الروسية-تدك-معاقل-نظام-كييف-فيديو-1082692772.html
وابل من القذائف الروسية تدك معاقل نظام كييف... فيديو
وابل من القذائف الروسية تدك معاقل نظام كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد للمدفعية الروسية وهي تدمر تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T12:04+0000
2023-11-01T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نادي الفيديو
رصد عسكري
روسيا
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقذائف المدفعية الروسية وهي تدمر تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية.وقالت الدفاع الروسية، إن المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية" قامت بشن سلسلة ضربات دقيقة على تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا وتدميرها.وبحسب مقطع فيديو يظهر قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، وهي تقوم بسلسلة من الضربات على مواقع أوكرانية، و تدمرها على محور كليشيفكا.وبحسب الدفاع الروسية، يتحكم مشغلو الطائرات دون طيار في دقة نيران المدفعية ويقومون بإجراء التعديلات وتوجيهها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231101/شويغو-نظام-كييف-يتعرض-للهزيمة-رغم-إمدادات-الناتو-1082690068.html
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, رصد عسكري, روسيا
نادي الفيديو, رصد عسكري, روسيا

وابل من القذائف الروسية تدك معاقل نظام كييف... فيديو

12:04 GMT 01.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من لواء "تيريك" قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من لواء تيريك قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد للمدفعية الروسية وهي تدمر تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقذائف المدفعية الروسية وهي تدمر تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية، إن المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية" قامت بشن سلسلة ضربات دقيقة على تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا وتدميرها.
وبحسب مقطع فيديو يظهر قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، وهي تقوم بسلسلة من الضربات على مواقع أوكرانية، و تدمرها على محور كليشيفكا.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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10:41 GMT
وبحسب الدفاع الروسية، يتحكم مشغلو الطائرات دون طيار في دقة نيران المدفعية ويقومون بإجراء التعديلات وتوجيهها.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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