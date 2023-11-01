https://sputnikarabic.ae/20231101/وابل-من-القذائف-الروسية-تدك-معاقل-نظام-كييف-فيديو-1082692772.html
وابل من القذائف الروسية تدك معاقل نظام كييف... فيديو
وابل من القذائف الروسية تدك معاقل نظام كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد للمدفعية الروسية وهي تدمر تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T12:04+0000
2023-11-01T12:04+0000
2023-11-01T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نادي الفيديو
رصد عسكري
روسيا
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقذائف المدفعية الروسية وهي تدمر تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية.وقالت الدفاع الروسية، إن المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية" قامت بشن سلسلة ضربات دقيقة على تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا وتدميرها.وبحسب مقطع فيديو يظهر قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، وهي تقوم بسلسلة من الضربات على مواقع أوكرانية، و تدمرها على محور كليشيفكا.وبحسب الدفاع الروسية، يتحكم مشغلو الطائرات دون طيار في دقة نيران المدفعية ويقومون بإجراء التعديلات وتوجيهها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231101/شويغو-نظام-كييف-يتعرض-للهزيمة-رغم-إمدادات-الناتو-1082690068.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رصد عسكري, روسيا
نادي الفيديو, رصد عسكري, روسيا
وابل من القذائف الروسية تدك معاقل نظام كييف... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد للمدفعية الروسية وهي تدمر تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقذائف المدفعية الروسية وهي تدمر تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية، إن المدفعية لمجموعة القوات "الجنوبية" قامت بشن سلسلة ضربات دقيقة على تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا وتدميرها.
وبحسب مقطع فيديو يظهر قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، وهي تقوم بسلسلة من الضربات على مواقع أوكرانية، و تدمرها على محور كليشيفكا.
وبحسب الدفاع الروسية، يتحكم مشغلو الطائرات دون طيار في دقة نيران المدفعية ويقومون بإجراء التعديلات وتوجيهها.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.