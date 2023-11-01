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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/واشنطن-تحذر-من-انتصار-روسيا-في-أوكرانيا-في-حال-ترك-كييف-لوحدها-1082686966.html
واشنطن تحذر من انتصار روسيا في أوكرانيا في حال تركت كييف لوحدها
واشنطن تحذر من انتصار روسيا في أوكرانيا في حال تركت كييف لوحدها
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من دعم أوكرانيا، ومصيرها المحتم في حال تركت لوحدها في ظل الظروف الحالية. 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T08:47+0000
2023-11-01T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت وكالة غربية تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الذي قال إن روسيا ستنتصر في أوكرانيا، إذا ترك الغرب أوكرانيا دون دعم ومساعدة.وتابع أوستين، بالقول: "أضمن أنه من دون دعمنا، سينجح بوتين"، مضيفا أن إدارة بايدن ترغب في مواصلة "الهجوم المضاد" الأوكراني، خلال فصل الشتاء.وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، من الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-أوكرانيا-تعاني-من-نقص-حاد-في-العديد-والعتاد-لخوض-الهجمات-المضادة-1082644189.html
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العالم
العالم

واشنطن تحذر من انتصار روسيا في أوكرانيا في حال تركت كييف لوحدها

08:47 GMT 01.11.2023 (تم التحديث: 08:49 GMT 01.11.2023)
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من دعم أوكرانيا، ومصيرها المحتم في حال تركت لوحدها في ظل الظروف الحالية.
ونقلت وكالة غربية تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الذي قال إن روسيا ستنتصر في أوكرانيا، إذا ترك الغرب أوكرانيا دون دعم ومساعدة.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
إعلام: أوكرانيا تعاني من نقص حاد في العديد والعتاد لخوض الهجمات المضادة
أمس, 05:18 GMT
وتابع أوستين، بالقول: "أضمن أنه من دون دعمنا، سينجح بوتين"، مضيفا أن إدارة بايدن ترغب في مواصلة "الهجوم المضاد" الأوكراني، خلال فصل الشتاء.
وتشن القوات الأوكرانية "هجوما مضادا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث أرسلت ألوية، دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بمعدات أجنبية، إلى المعركة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه خلال هذا الوقت لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. بدورهم، يشير الخبراء العسكريون الغربيون إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبدت بسببها القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، من الهجوم المضاد".
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