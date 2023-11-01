https://sputnikarabic.ae/20231101/وزير-الاتصالات-الإسرائيلي-يعلن-اتخاذ-خطوات-لتقييد-بث-قناة-الجزيرة-القطرية-في-بلاده-1082695729.html

وزير الاتصالات الإسرائيلي يعلن اتخاذ خطوات لتقييد بث قناة "الجزيرة" القطرية في بلاده

وزير الاتصالات الإسرائيلي يعلن اتخاذ خطوات لتقييد بث قناة "الجزيرة" القطرية في بلاده

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، أن هناك خطوات ستتخذها إسرائيل لتقييد بث قناة "الجزيرة" القطرية، في إسرائيل. 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T13:34+0000

2023-11-01T13:34+0000

2023-11-01T13:34+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن كرعي، قوله: "بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، يتم تنفيذ خطوات من شأنها تقييد بث قناة الجزيرة في إسرائيل".وكان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، قد قدم الشهر الماضي، توصياته إلى المستويين العسكري والسياسي بدعم إغلاق شبكة "الجزيرة" التلفزيونية في إسرائيل، بدعوى أنها "تضر بأنشطة الجيش الإسرائيلي وتعرّض القوات المقاتلة للخطر"، وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان". ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

https://sputnikarabic.ae/20231101/الصحة-الفلسطينية-توقف-16-مستشفى-في-قطاع-غزة-بسبب-القصف-الإسرائيلي-ونفاد-الوقود-1082693907.html

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