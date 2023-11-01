https://sputnikarabic.ae/20231101/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-عدد-من-الجنود-في-معارك-عنيفة-ضد-حماس-في-قطاع-غزة-1082684921.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن مقتل عدد من الجنود في معارك عنيفة ضد حماس في قطاع غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن مقتل عدد من الجنود في معارك عنيفة ضد حماس في قطاع غزة

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، مقتل الجنود الإسرائيليين في المعارك العنيفة ضد حماس بـ"الضربة القاسية والمؤلمة". 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T07:13+0000

2023-11-01T07:13+0000

2023-11-01T07:13+0000

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وقال غالانت، في تصريحات له، إن "الإنجازات الكبيرة تفرض ثمنا باهظا"، مؤكدا استعداد وجاهزية إسرائيل لحملة طويلة ومعقدة تتطلب الشجاعة والإصرار والمثابرة".في السياق نفسه، أكد المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، تدمير 22 آلية عسكرية إسرائيلية.وقال في خطاب، اليوم الثلاثاء: "بالرغم من التقدم لقوات العدو ومحاولاته الالتفاف على خطوطنا الدفاعية، إلا أن قواتنا التحمت مع قوات العدو ودمرت 22 آلية عسكرية حتى الآن".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء المصرية.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر، منذ يوم السابع من أكتوبر الجاري، على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.

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