https://sputnikarabic.ae/20231101/وزير-ماليزي-سابق-يبيع-هدية-من-العاهل-السعودي-في-مزاد-لدعم-فلسطين-1082689318.html

وزير ماليزي سابق يبيع هدية من العاهل السعودي في مزاد علني لدعم فلسطين

وزير ماليزي سابق يبيع هدية من العاهل السعودي في مزاد علني لدعم فلسطين

أفادت وسائل إعلام ماليزية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الشؤون الدينية الماليزي السابق، ذو الكفل محمد البكري، باع في المزاد العلني ساعة "رولكس" أهداها له العاهل... 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T10:27+0000

2023-11-01T10:27+0000

2023-11-01T10:27+0000

العالم

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102042/68/1020426828_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2fc9ca674f567257f7757b7b246d3887.jpg

وذكرت صحيفة "ستار"، أن البكري، قال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إنه قرر بيع ساعة "رولكس" في المزاد العلني بسعر يبدأ من 40 ألف رينغيت (8300 دولار)، وأن عائدات المزاد "سيتم التبرع بها بالكامل لصالح الشعب الفلسطيني، الذي يعاني"، بحسب الصحيفة.وأشار البكري إلى أنه حصل على تلك الساعة الفاخرة كهدية من ملك السعودية، بعد أن ألقى كلمة خلال زيارة الملك السعودي لماليزيا عام 2017، لافتا إلى وعد قطعه للملك، بقوله: "كانت تعليمات جلالة الملك بسيطة دائما، وهي إعطاء الأولوية لوحدة الأمة وتمجيد الدين، الذي سيظل دائما في قلبي".وأوضح الوزير السابق، لاحقًا عبر "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "المزاد انتهى بعرض أقصى قدره 135 ألف رينغيت (28 ألف دولار)". وشكر البكري "مقدمي العطاءات"، راجيا "أن ينال أصحاب النوايا الطيبة المكافأة التي يستحقونها".ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

https://sputnikarabic.ae/20231101/أنصار-الله-تنشر-مشاهد-لإطلاق-صواريخ-ومسيرات-تقول-إنها-استهدفت-بها-مواقع-إسرائيلية-1082688668.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, طوفان الأقصى