https://sputnikarabic.ae/20231101/وكالة-واشنطن-وتل-أبيب-تدرسان-إمكانية-إرسال-قوات-دولية-إلى-غزة-بعد-القضاء-على-حماس-1082685067.html

وكالة: واشنطن وتل أبيب تدرسان إمكانية إرسال قوات دولية إلى غزة بعد القضاء على "حماس"

وكالة: واشنطن وتل أبيب تدرسان إمكانية إرسال قوات دولية إلى غزة بعد القضاء على "حماس"

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان إمكانية إرسال قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، والتي قد تشمل الجيش الأمريكي، وذلك بعد القضاء على... 01.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-01T07:16+0000

2023-11-01T07:16+0000

2023-11-01T07:16+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وقالت الوكالة الغربية في بيان لها أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان خيارات لمستقبل قطاع غزة، بما في ذلك إمكانية تشكيل قوة متعددة الجنسيات يمكن أن تضم قوات أمريكية إذا نجحت القوات الإسرائيلية في القضاء على حماس". وبحسب المصادر يدرس الطرفان أيضًا إمكانية توفير سيطرة مؤقتة على الجيب لدول المنطقة بدعم من قوات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، مضيفة أن إسرائيل تعتبر إمكانية إرسال قوات حفظ السلام إلى قطاع غزة أمرا جديرا بالدراسة، لكن فكرة الإدارة المؤقتة للجيب تحت رعاية الأمم المتحدة تبدو غير عملية بالنسبة لإسرائيل.ونوهت المصادر أن واشنطن لن توافق بعد على طرح إرسال قوات لها إلى غزة، حيث يعتبر الرئيس الأمريكي هذه الخطوة خطرة وقد يكون إجراء محفوفاً بالمخاطر من الناحية السياسية.

https://sputnikarabic.ae/20231101/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عدد-ضرباته-على-غزة-منذ-بدء-التصعيد-الأخير-1082684433.html

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