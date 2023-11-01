تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعترف بمقتل عدد من جنودها في المعارك ضد حماس.. صور وفيديو

وأفاد مراسل الوكالة، بأن وحدات خاصة اقتحمت حي الجابريات في مدينة جنين واعتقلت أبو رميلة ونجله أحمد من داخل منزلهما، واعتدت عليهما بالضرب المبرح.
اعتقلت وحدات خاصة إسرائيلية، الليلة، أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين عطا أبو رميلة، ونجله أحمد، وجاء ذلك بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
13:40 GMT 01.11.2023
13:33 GMT 01.11.2023
13:31 GMT 01.11.2023
متحدث وزارة الصحة المصرية لسبوتنيك: قادرون على استيعاب أعداد كبيرة من الجرحى القادمين من قطاع غزة ونرحب بالمساعدات الدولية ولكن لن نطلبها.
13:31 GMT 01.11.2023
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13:29 GMT 01.11.2023
هنية: نؤكد على ضرورة استمرار عمل معبر رفح دون توقف في الاتجاهين باعتباره معبرا مصريا فلسطينيا خالصا.
13:29 GMT 01.11.2023
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية: لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم تتحقق لشعبنا حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة
13:28 GMT 01.11.2023
هنية: نذكر من يدعمون إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة بضرورة التراجع عن هذه السياسات الاستعمارية والتوقف عن تقديم دعم عسكري لهذه الحكومة الفاشية.
13:26 GMT 01.11.2023
13:18 GMT 01.11.2023
13:09 GMT 01.11.2023
12:56 GMT 01.11.2023
زارة الصحة الفلسطينية: 8796 قتيلا بينهم 3648 طفلا و2290 سيدة منذ بداية تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
12:52 GMT 01.11.2023
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12:31 GMT 01.11.2023
12:18 GMT 01.11.2023
12:18 GMT 01.11.2023
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12:08 GMT 01.11.2023
11:47 GMT 01.11.2023
11:13 GMT 01.11.2023
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8796 والمصابين إلى 22219
11:11 GMT 01.11.2023
القناة ١٣ الإسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في اليوم الأخير إلى 13