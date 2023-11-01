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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعترف بمقتل عدد من جنودها في المعارك ضد حماس.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعترف بمقتل عدد من جنودها في المعارك ضد حماس.. صور وفيديو
اعتقلت وحدات خاصة إسرائيلية، الليلة، أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين عطا أبو رميلة، ونجله أحمد، وجاء ذلك بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T13:02+0000
2023-11-01T13:02+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
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العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
الهجوم الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعترف بمقتل عدد من جنودها في المعارك ضد حماس.. صور وفيديو

13:02 GMT 01.11.2023
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اعتقلت وحدات خاصة إسرائيلية، الليلة، أمين سر إقليم حركة "فتح" في محافظة جنين عطا أبو رميلة، ونجله أحمد، وجاء ذلك بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأفاد مراسل الوكالة، بأن وحدات خاصة اقتحمت حي الجابريات في مدينة جنين واعتقلت أبو رميلة ونجله أحمد من داخل منزلهما، واعتدت عليهما بالضرب المبرح.
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هنية: نؤكد على ضرورة استمرار عمل معبر رفح دون توقف في الاتجاهين باعتباره معبرا مصريا فلسطينيا خالصا.
13:29 GMT 01.11.2023
رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية: لن ينعم الإقليم أو خارجه بالأمن والاستقرار طالما لم تتحقق لشعبنا حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة
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هنية: نذكر من يدعمون إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة بضرورة التراجع عن هذه السياسات الاستعمارية والتوقف عن تقديم دعم عسكري لهذه الحكومة الفاشية.
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13:18 GMT 01.11.2023
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زارة الصحة الفلسطينية: 8796 قتيلا بينهم 3648 طفلا و2290 سيدة منذ بداية تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
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"القسام": مقاتلونا تمكنوا من تدمير 4 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" والإجهاز على قوة راجلة متمركزة داخل مبنى في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة
12:31 GMT 01.11.2023
عملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة دير البلح 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
خبراء يوضحون لـ"سبوتنيك" كيف تتحرك الجنائية الدولية لمعاقبة إسرائيل
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12:18 GMT 01.11.2023
12:18 GMT 01.11.2023
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إيران تحذر إسرائيل مجددا: ستكون هناك مستجدات جديدة في المنطقة إذا استمر الهجوم على غزة
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12:13 GMT 01.11.2023
12:08 GMT 01.11.2023
11:47 GMT 01.11.2023
معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
حاملو الجوازات الأجنبية في غزة يروون لـ "سبوتنيك" آخر تطورات إجلائهم إلى مصر عبر معبر رفح
11:38 GMT
11:13 GMT 01.11.2023
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8796 والمصابين إلى 22219
11:11 GMT 01.11.2023
القناة ١٣ الإسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في اليوم الأخير إلى 13
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