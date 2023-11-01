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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/-صحفي-بريطاني-يغطي-إخفاقات-ليوبارد-وبرادلي-لدى-قوات-كييف-1082688894.html
صحفي بريطاني يغطي إخفاقات "ليوبارد" و"برادلي" لدى قوات كييف
صحفي بريطاني يغطي إخفاقات "ليوبارد" و"برادلي" لدى قوات كييف
كشف تقرير بريطاني عن الوضع على جبهات القتال العسكرية من الطرف الأوكراني، حيث عمد عسكري أوكراني إلى توجيه النداء للسياسيين والخبراء الغربيين بعد انتقادهم للقوات... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T10:03+0000
2023-11-01T10:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقل التقرير البريطاني نداء الضابط الأوكراني الذي نصح السياسيين والخبراء الغربيين الذين ينتقدون تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية بالحضور إلى الجبهة وإظهار أنفسهم أثناء القتال.وأظهر صحفي بريطاني مواقع القوات الأوكرانية وتحدث عن دبابات ليوبارد الألمانية "المتعثرة" ومركبات المشاة القتالية الأمريكية برادلي، وحالة جنود القوات المسلحة الأوكرانية والإخفاقات العسكرية في كييف.وبحسب المراقب فإن فشل الجيش الأوكراني هو "دراما يبدو أنها أصبحت الآن حقيقة"، مضيفا أنه على هذه الخلفية، ليس من المستغرب أن تنخفض معنويات القوات المسلحة الأوكرانية. وقال جندي أوكراني آخر: "بالطبع، الناس متعبون".
https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-أوكرانيا-تعاني-من-نقص-حاد-في-العديد-والعتاد-لخوض-الهجمات-المضادة-1082644189.html
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العالم
العالم

صحفي بريطاني يغطي إخفاقات "ليوبارد" و"برادلي" لدى قوات كييف

10:03 GMT 01.11.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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كشف تقرير بريطاني عن الوضع على جبهات القتال العسكرية من الطرف الأوكراني، حيث عمد عسكري أوكراني إلى توجيه النداء للسياسيين والخبراء الغربيين بعد انتقادهم للقوات المسلحة الأوكرانية.
ونقل التقرير البريطاني نداء الضابط الأوكراني الذي نصح السياسيين والخبراء الغربيين الذين ينتقدون تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية بالحضور إلى الجبهة وإظهار أنفسهم أثناء القتال.
وأظهر صحفي بريطاني مواقع القوات الأوكرانية وتحدث عن دبابات ليوبارد الألمانية "المتعثرة" ومركبات المشاة القتالية الأمريكية برادلي، وحالة جنود القوات المسلحة الأوكرانية والإخفاقات العسكرية في كييف.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
إعلام: أوكرانيا تعاني من نقص حاد في العديد والعتاد لخوض الهجمات المضادة
أمس, 05:18 GMT
وبحسب المراقب فإن فشل الجيش الأوكراني هو "دراما يبدو أنها أصبحت الآن حقيقة"، مضيفا أنه على هذه الخلفية، ليس من المستغرب أن تنخفض معنويات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال جندي أوكراني آخر: "بالطبع، الناس متعبون".
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