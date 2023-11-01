https://sputnikarabic.ae/20231101/-صحفي-بريطاني-يغطي-إخفاقات-ليوبارد-وبرادلي-لدى-قوات-كييف-1082688894.html
صحفي بريطاني يغطي إخفاقات "ليوبارد" و"برادلي" لدى قوات كييف
صحفي بريطاني يغطي إخفاقات "ليوبارد" و"برادلي" لدى قوات كييف
كشف تقرير بريطاني عن الوضع على جبهات القتال العسكرية من الطرف الأوكراني، حيث عمد عسكري أوكراني إلى توجيه النداء للسياسيين والخبراء الغربيين بعد انتقادهم للقوات... 01.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-01T10:03+0000
2023-11-01T10:03+0000
2023-11-01T10:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقل التقرير البريطاني نداء الضابط الأوكراني الذي نصح السياسيين والخبراء الغربيين الذين ينتقدون تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية بالحضور إلى الجبهة وإظهار أنفسهم أثناء القتال.وأظهر صحفي بريطاني مواقع القوات الأوكرانية وتحدث عن دبابات ليوبارد الألمانية "المتعثرة" ومركبات المشاة القتالية الأمريكية برادلي، وحالة جنود القوات المسلحة الأوكرانية والإخفاقات العسكرية في كييف.وبحسب المراقب فإن فشل الجيش الأوكراني هو "دراما يبدو أنها أصبحت الآن حقيقة"، مضيفا أنه على هذه الخلفية، ليس من المستغرب أن تنخفض معنويات القوات المسلحة الأوكرانية. وقال جندي أوكراني آخر: "بالطبع، الناس متعبون".
https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-أوكرانيا-تعاني-من-نقص-حاد-في-العديد-والعتاد-لخوض-الهجمات-المضادة-1082644189.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحفي بريطاني يغطي إخفاقات "ليوبارد" و"برادلي" لدى قوات كييف
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كشف تقرير بريطاني عن الوضع على جبهات القتال العسكرية من الطرف الأوكراني، حيث عمد عسكري أوكراني إلى توجيه النداء للسياسيين والخبراء الغربيين بعد انتقادهم للقوات المسلحة الأوكرانية.
ونقل التقرير البريطاني نداء الضابط الأوكراني الذي نصح السياسيين والخبراء الغربيين الذين ينتقدون تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية بالحضور إلى الجبهة وإظهار أنفسهم أثناء القتال.
وأظهر صحفي بريطاني مواقع القوات الأوكرانية وتحدث عن دبابات ليوبارد الألمانية "المتعثرة" ومركبات المشاة القتالية الأمريكية برادلي، وحالة جنود القوات المسلحة الأوكرانية والإخفاقات العسكرية في كييف.
وبحسب المراقب فإن فشل الجيش الأوكراني هو "دراما يبدو أنها أصبحت الآن حقيقة"، مضيفا أنه على هذه الخلفية، ليس من المستغرب أن تنخفض معنويات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال جندي أوكراني آخر: "بالطبع، الناس متعبون".