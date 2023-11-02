https://sputnikarabic.ae/20231102/أنصار-الله-أمريكا-تسعى-لإشعال-المنطقة-بإصرارها-على-مواصلة-الهجوم-الإسرائيلي-على-غزة-1082751459.html

"أنصار الله": أمريكا تسعى لإشعال المنطقة بإصرارها على مواصلة الهجوم الإسرائيلي على غزة

"أنصار الله": أمريكا تسعى لإشعال المنطقة بإصرارها على مواصلة الهجوم الإسرائيلي على غزة

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، أمريكا بالسعي لإشعال المنطقة، من خلال الإصرار على مواصلة عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T16:57+0000

2023-11-02T16:57+0000

2023-11-02T16:57+0000

أخبار اليمن الأن

أخبار قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أنصار الله

طوفان الأقصى

العالم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103072/18/1030721831_0:37:1000:600_1920x0_80_0_0_a904afa503b80de693a4e2fa02baed7d.jpg

وقال المتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، عبر "إكس"، إن "إصرار أمريكا على مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، وتصريحات مسؤوليها أن الوقت لا يزال مبكرا على وقف إطلاق النار دعوةٌ صريحة إلى إشعال المنطقة، وهو خلاف ما يزعمون بأنهم لا يرغبون في توسيع الصراع".وأضاف: "عليهم (في أمريكا وإسرائيل) أن يدركوا أن شعوب المنطقة لن تسكت على هذا الصلف الأمريكي والإسرائيلي".واعتبر متحدث "أنصار الله" أن "استمرار الصهاينة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية لن يعود عليهم إلا بالهزيمة الماحقة إن شاء الله"، على حد قوله.يأتي موقف "أنصار الله" غداة إعلانها شن هجوم بدفعة كبيرة من الطائرات المُسيرة على أهداف عدة في عمق إسرائيل، هو الثاني خلال 48 ساعة، إذ تبنت قوات الجماعة إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المُسيرة على أهداف مختلفة في إسرائيل، كاشفةً أن العملية هي الثالثة للجماعة منذ تصاعد الصراع بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

https://sputnikarabic.ae/20231101/مسؤول-في-أنصار-الله-لسبوتنيك-موازين-القوى-تغيرت-ونحذر-أمريكا-وإسرائيل-من-استمرار-الحرب-على-غزة-1082706672.html

أخبار قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, أخبار قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أنصار الله, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار