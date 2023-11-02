https://sputnikarabic.ae/20231102/إعلام-أمريكي-يكشف-نهب-المسؤولين-الأوكرانيين-للمساعدات-الغربية-بسبب-انتصار-روسيا-1082721957.html

إعلام أمريكي يكشف "نهب" المسؤولين الأوكرانيين للمساعدات الغربية بسبب "انتصار روسيا"

إعلام أمريكي يكشف "نهب" المسؤولين الأوكرانيين للمساعدات الغربية بسبب "انتصار روسيا"

صرحت صحيفة أمريكية، أنه في أوكرانيا، يتم سرقة المساعدات المالية من الغرب على نطاق واسع بسبب إدراك أن البلاد ستخسر في الصراع مع روسيا. 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T08:39+0000

2023-11-02T08:39+0000

2023-11-02T08:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الصحيفة: "الشيء المحزن هو أن المسؤولين الذين يسرقون هذه الأموال يجب أن يفهموا أن الأعمال العسكرية خاسرة وأن أوكرانيا لن تنتصر في النهاية".وأشارت الصحفية إلى أن السياسيين الأوكرانيين يحاولون ملء جيوبهم في أسرع وقت ممكن بالمال من المساعدة المالية الغربية، بينما لا يزال هناك متسع من الوقت لذلك، بحيث يكون من السهل الهروب من البلد.وفي وقت سابق، في 30 أكتوبر، كتبت صحيفة تايم، بالإشارة إلى مستشاري فلاديمير زيلينسكي، أن المسؤولين في أوكرانيا "يسرقون كما لو أن الغد لن يأتي."في وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا إلى المستوى الكارثي للفساد في كييف. ووفقا له، فقد أدى ذلك إلى تآكل الدولة الأوكرانية.وفي وقت سابق، أفاد الخبير السياسي ألكسندر ماركوفسكي، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قايض مصالح أوكرانيا بالإثراء الشخصي وأصبح الصراع المسلح "فرصة" بالنسبة له.وكتب ماركوفسكي: "تعيش البلاد بفضل المساعدة الدولية، والأشخاص الذين وعدوا، قبل أربع سنوات، بجعل أوكرانيا حرة ومستقلة، تبين أنهم كاذبون ومنافقون".

https://sputnikarabic.ae/20231102/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-سر-عزوف-زيلينسكي-عن-المفاوضات-مع-روسيا--1082720657.html

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