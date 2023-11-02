https://sputnikarabic.ae/20231102/إعلام-فلسطيني-محيط-مستشفى-القدس-في-غزة-يتعرض-لقصف-إسرائيلي-مكثف-1082722237.html
إعلام فلسطيني: محيط مستشفى "القدس" في غزة يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف
إعلام فلسطيني: محيط مستشفى "القدس" في غزة يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف
تواصل إسرائيل عمليات القصف الجوي، التي تستهدف قطاع غزة، لليوم الـ27 على التوالي، حيث طال قصف اليوم محيط مستشفى "القدس". 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T08:51+0000
2023-11-02T08:51+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، وقالت إن "الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، نفذت سلسلة غارات جوية استهدفت محيط المستشفى التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا جنوبي غزة".ولفتت الوكالة إلى أن "مستشفى القدس مكتظ بالمرضى والجرحى، إضافة إلى نحو 14 ألف شخص موجودين في محيطه، لكنهم جميعا مهددون باستهدافهم، حيث هددت إسرائيل أكثر من مرة بقصف المستشفى".ونوّهت الوكالة إلى أن "جمعية الهلال الأحمر، أكدت مرارا أنها لن تستجيب للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفى، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري حتى لا ترتكب إسرائيل مجزرة جديدة في المستشفى".يذكر أن عددا كبيرا من مستشفيات قطاع غزة توقف عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي أو نفاد الوقود، الذي تمنع إسرائيل دخوله إلى القطاع.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "مستشفى السرطان الوحيد في القطاع توقف عن العمل، وأن نحو نصف المستشفيات الرئيسية في القطاع توقفت عن العمل أيضا".وحذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الدولية من استهداف المنشآت الصحية المحمية بموجب القانون الدولي، وقالت إن "إخلاء تلك المستشفيات يعد أمرا مستحيلا".وتسبب القصف الإسرائيلي في مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني وإصابة نحو 23 ألفا آخرين، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.وأعلنت إسرائيل يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231102/أطباء-بلا-حدود-أكثر-من-20-ألف-شخص-مصاب-ما-زالوا-عالقين-في-قطاع-غزة-1082719011.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إعلام فلسطيني: محيط مستشفى "القدس" في غزة يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف
08:51 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 09:10 GMT 02.11.2023) تابعنا عبر
تواصل إسرائيل عمليات القصف الجوي، التي تستهدف قطاع غزة، لليوم الـ27 على التوالي، حيث طال قصف اليوم محيط مستشفى "القدس".
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، وقالت إن "الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، نفذت سلسلة غارات جوية استهدفت محيط المستشفى التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا جنوبي غزة".
ولفتت الوكالة
إلى أن "مستشفى القدس مكتظ بالمرضى والجرحى، إضافة إلى نحو 14 ألف شخص موجودين في محيطه، لكنهم جميعا مهددون باستهدافهم، حيث هددت إسرائيل أكثر من مرة بقصف المستشفى".
ونوّهت الوكالة إلى أن "جمعية الهلال الأحمر، أكدت مرارا أنها لن تستجيب للتهديدات الإسرائيلية
بإخلاء المستشفى، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري حتى لا ترتكب إسرائيل مجزرة جديدة في المستشفى".
يذكر أن عددا كبيرا من مستشفيات قطاع غزة
توقف عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي أو نفاد الوقود، الذي تمنع إسرائيل دخوله إلى القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "مستشفى السرطان الوحيد في القطاع توقف عن العمل، وأن نحو نصف المستشفيات الرئيسية في القطاع توقفت عن العمل أيضا".
وحذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الدولية من استهداف المنشآت الصحية المحمية بموجب القانون الدولي، وقالت إن "إخلاء تلك المستشفيات يعد أمرا مستحيلا".
وتسبب القصف الإسرائيلي
في مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني وإصابة نحو 23 ألفا آخرين، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأعلنت إسرائيل يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.