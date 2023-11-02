https://sputnikarabic.ae/20231102/إعلام-فلسطيني-محيط-مستشفى-القدس-في-غزة-يتعرض-لقصف-إسرائيلي-مكثف-1082722237.html

إعلام فلسطيني: محيط مستشفى "القدس" في غزة يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف

إعلام فلسطيني: محيط مستشفى "القدس" في غزة يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف

تواصل إسرائيل عمليات القصف الجوي، التي تستهدف قطاع غزة، لليوم الـ27 على التوالي، حيث طال قصف اليوم محيط مستشفى "القدس". 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T08:51+0000

2023-11-02T08:51+0000

2023-11-02T09:10+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082264372_0:0:1686:949_1920x0_80_0_0_9570050ca8899e45880d9be6580df239.jpg

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، وقالت إن "الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، نفذت سلسلة غارات جوية استهدفت محيط المستشفى التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا جنوبي غزة".ولفتت الوكالة إلى أن "مستشفى القدس مكتظ بالمرضى والجرحى، إضافة إلى نحو 14 ألف شخص موجودين في محيطه، لكنهم جميعا مهددون باستهدافهم، حيث هددت إسرائيل أكثر من مرة بقصف المستشفى".ونوّهت الوكالة إلى أن "جمعية الهلال الأحمر، أكدت مرارا أنها لن تستجيب للتهديدات الإسرائيلية بإخلاء المستشفى، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري حتى لا ترتكب إسرائيل مجزرة جديدة في المستشفى".يذكر أن عددا كبيرا من مستشفيات قطاع غزة توقف عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي أو نفاد الوقود، الذي تمنع إسرائيل دخوله إلى القطاع.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن "مستشفى السرطان الوحيد في القطاع توقف عن العمل، وأن نحو نصف المستشفيات الرئيسية في القطاع توقفت عن العمل أيضا".وحذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمات الإغاثة الدولية من استهداف المنشآت الصحية المحمية بموجب القانون الدولي، وقالت إن "إخلاء تلك المستشفيات يعد أمرا مستحيلا".وتسبب القصف الإسرائيلي في مقتل نحو 9 آلاف فلسطيني وإصابة نحو 23 ألفا آخرين، منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.وأعلنت إسرائيل يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

https://sputnikarabic.ae/20231102/أطباء-بلا-حدود-أكثر-من-20-ألف-شخص-مصاب-ما-زالوا-عالقين-في-قطاع-غزة-1082719011.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل