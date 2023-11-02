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https://sputnikarabic.ae/20231102/إيلون-ماسك-يوصف-سوروس-بأنه-كاره-للبشر-1082724493.html
إيلون ماسك يوصف سوروس بأنه كاره للبشر
إيلون ماسك يوصف سوروس بأنه كاره للبشر
وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الملياردير جورج سوروس (رئيس مؤسسة المجتمع المفتوح المعترف بها كمنظمة غير مرغوب فيها في روسيا) بأنه كاره للبشر. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T09:52+0000
2023-11-02T09:52+0000
العالم
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وقال ماسك لبودكاست جو روغان: "في رأيي، إنه يكره الإنسانية على مستوى أساسي".وفقا لماسك، يعرف سوروس مقدار التأثير الذي يمكن أن يتمتع به من خلال مساعدة المرشحين على انتخابهم للمناصب المحلية، لأنه "يدرك أنه ليس من الضروري تغيير القوانين، من المهم كيفية تنفيذها".وصف ماسك سوروس بأنه "الراعي الرئيسي للحزب الديمقراطي" في للولايات المتحدة.وقال ماسك في وقت سابق إنه يعتزم مقاضاة مؤسسة (المجتمع المفتوح) لوقف قمعها لحرية التعبير.وتجدر الإشارة إلى أن جورج سوروس، المعروف بتنظيمه لأكبر عمليات مضاربة، مشارك بنشاط في الحياة السياسية لمختلف البلدان، واتهم أكثر من مرة بضلوعه في تنظيم عمليات تغيير السلطة، داخل عدد من الدول، علما بأن الممول نفسه [جورج سوروس] لا ينكر أن أمواله، ساعدت على قيام أول "ثورة برتقالية" في أوكرانيا عام 2004، والميدان الأوروبي عام 2013.
https://sputnikarabic.ae/20231031/ماسك-مخاطبا-زيلينسكي-لا-يجب-أن-تموت-زهرة-الشباب-عبثا-1082664550.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إيلون ماسك يوصف سوروس بأنه كاره للبشر

09:52 GMT 02.11.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGETالملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر "فيفاتيك" للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023
الملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الملياردير جورج سوروس (رئيس مؤسسة المجتمع المفتوح المعترف بها كمنظمة غير مرغوب فيها في روسيا) بأنه كاره للبشر.
وقال ماسك لبودكاست جو روغان: "في رأيي، إنه يكره الإنسانية على مستوى أساسي".
وفقا لماسك، يعرف سوروس مقدار التأثير الذي يمكن أن يتمتع به من خلال مساعدة المرشحين على انتخابهم للمناصب المحلية، لأنه "يدرك أنه ليس من الضروري تغيير القوانين، من المهم كيفية تنفيذها".
وصف ماسك سوروس بأنه "الراعي الرئيسي للحزب الديمقراطي" في للولايات المتحدة.
وقال ماسك في وقت سابق إنه يعتزم مقاضاة مؤسسة (المجتمع المفتوح) لوقف قمعها لحرية التعبير.
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وتجدر الإشارة إلى أن جورج سوروس، المعروف بتنظيمه لأكبر عمليات مضاربة، مشارك بنشاط في الحياة السياسية لمختلف البلدان، واتهم أكثر من مرة بضلوعه في تنظيم عمليات تغيير السلطة، داخل عدد من الدول، علما بأن الممول نفسه [جورج سوروس] لا ينكر أن أمواله، ساعدت على قيام أول "ثورة برتقالية" في أوكرانيا عام 2004، والميدان الأوروبي عام 2013.
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