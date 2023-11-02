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https://sputnikarabic.ae/20231102/الأردن-يعترض-مسيرة-قادمة-من-سوريا-1082749594.html
الأردن يعترض مسيرة قادمة من سوريا
الأردن يعترض مسيرة قادمة من سوريا
اعترض الجيش الأردني، اليوم الخميس، طائرة مسيرة قادمة من سوريا، حاولت اجتياز حدود الأردن ‏بطريقة غير مشروعة.‏ 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T16:16+0000
2023-11-02T16:16+0000
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وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن الطائرة التي تم اعتراضها، كانت محمّلة بكمية من مادة الكريستال المخدرة، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وبين أنه تم اعتراض المسيرة، بفضل جهود قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية.وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، رصد الجيش الأردني محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأردنية، كانتا تحملان مواد مخدرة.كما أنه في الشهر نفسه، أسقطت القوات المسلحة الأردنية طائرة مسيرة محملة بالمخدرات، انطلقت من الأراضي السورية.يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، توعد بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
https://sputnikarabic.ae/20231002/وزير-الداخلية-الأردني-الخليج-العربي-من-الوجهات-الرئيسية-للمخدرات-التي-تدخل-من-سوريا-إلى-الأردن-1081587242.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الأردن يعترض مسيرة قادمة من سوريا

16:16 GMT 02.11.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
الجيش الأردني
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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اعترض الجيش الأردني، اليوم الخميس، طائرة مسيرة قادمة من سوريا، حاولت اجتياز حدود الأردن ‏بطريقة غير مشروعة.‏
وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن الطائرة التي تم اعتراضها، كانت محمّلة بكمية من مادة الكريستال المخدرة، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
وبين أنه تم اعتراض المسيرة، بفضل جهود قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية.
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وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، رصد الجيش الأردني محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأردنية، كانتا تحملان مواد مخدرة.
كما أنه في الشهر نفسه، أسقطت القوات المسلحة الأردنية طائرة مسيرة محملة بالمخدرات، انطلقت من الأراضي السورية.
يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، توعد بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
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