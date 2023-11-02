https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-4-جنود-بإصابات-بالغة-أحدهم-على-الحدود-المصرية-1082729024.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود بإصابات بالغة أحدهم على الحدود المصرية
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود بإصابات بالغة أحدهم على الحدود المصرية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 4 جنود من بين صفوفه بإصابات بالغة، أحدهم أصيب على الحدود المصرية. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T11:49+0000
2023-11-02T11:49+0000
2023-11-02T11:49+0000
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الخميس، أن "الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان عسكري له، إصابة 4 من بين صفوفه بإصابات بالغة، أحدهم سقط على الحدود المصرية".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم خلال الاشتباكات الجارية في قطاع غزة.ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن بيان للجيش الإسرائيلي، أنه سمح بنشر الإعلان عن مقتل المقدم سلمان حبكة، قائد الكتيبة 53 التابعة للواء 188 في الجيش الإسرائيلي خلال المعارك في غزة.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا، اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه في القتال الدائر شمال قطاع غزة، حيث كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، عن هوية الضابط الذي قالت إنه قتل في الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة. وأضاف البيان أن الجندي الملازم (احتياطي) هو يوفال زيلبر، البالغ من العمر 25 عامًا من مدينة رمات غان بتل أبيب، وكان قائد فرقة في لواء القدس.يشار إلى أنه بعد الإعلان عن مقتل الضابط برتبة مقدم، يرتفع عدد القتلى المعلن عنهم في صفوف الجيش الإسرائيلي، جراء المعارك التي تجري في غزة، منذ أول أمس الثلاثاء، إلى 18 قتيلًا.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الماضي، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود بإصابات بالغة أحدهم على الحدود المصرية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 4 جنود من بين صفوفه بإصابات بالغة، أحدهم أصيب على الحدود المصرية.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الخميس، أن "الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في بيان عسكري له، إصابة 4 من بين صفوفه بإصابات بالغة، أحدهم سقط على الحدود المصرية".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم
خلال الاشتباكات الجارية في قطاع غزة.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن بيان للجيش الإسرائيلي، أنه سمح بنشر الإعلان عن مقتل المقدم سلمان حبكة، قائد الكتيبة 53 التابعة للواء 188 في الجيش الإسرائيلي خلال المعارك في غزة.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا، اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه
في القتال الدائر شمال قطاع غزة، حيث كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، عن هوية الضابط الذي قالت إنه قتل في الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة. وأضاف البيان أن الجندي الملازم (احتياطي) هو يوفال زيلبر، البالغ من العمر 25 عامًا من مدينة رمات غان بتل أبيب، وكان قائد فرقة في لواء القدس.
يشار إلى أنه بعد الإعلان عن مقتل الضابط برتبة مقدم، يرتفع عدد القتلى المعلن عنهم في صفوف الجيش الإسرائيلي
، جراء المعارك التي تجري في غزة، منذ أول أمس الثلاثاء، إلى 18 قتيلًا.
ويشهد قطاع غزة
قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الماضي، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.