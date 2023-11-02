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مسؤول بمعابر غزة يكشف لـ"سبوتنيك" عن مرور أعداد جديدة للأجانب والمصابين إلى مصر عبر معبر رفح
https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-المختطفين-لدى-حماس-إلى-242-شخصا-1082724347.html
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد المختطفين لدى "حماس" إلى 242 شخصا
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد المختطفين لدى "حماس" إلى 242 شخصا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" إلى 242 شخصا. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T09:49+0000
2023-11-02T09:49+0000
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ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، اليوم الخميس، عن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "عدد الأسرى والمحتجزين لدى حماس ارتفاع إلى 242 أسيرا، منذ السابع من شهر أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".وفي سياق متصل، لقي إسرائيلي مصرعه في عملية إطلاق نار استهدفت سيارته قرب بلدة بيت ليد في طولكرم في الضفة الغربية، التي تشهد مواجهات بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين، حيث جاء في منشور لإذاعة الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "هجوم قرب بلدة بيت ليد... انقلاب سيارة بعد إطلاق النار باتجاهها ومقتل سائقها".وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أغلق المنطقة، التي وقع بها الهجوم وبدأت قواته بمطاردة فلسطينيين يشتبه بأنهم نفذوا الهجوم، بحسب قوله.وفي الوقت الذي تشن فيه إسرائيل هجوما جويا مكثفا على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، جراء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 132 قتيلا.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231102/إعلام-فلسطيني-محيط-مستشفى-القدس-في-غزة-يتعرض-لقصف-إسرائيلي-مكثف-1082722237.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد المختطفين لدى "حماس" إلى 242 شخصا

09:49 GMT 02.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalitيوشيفيد ليفشيتز تتحدث للصحافة بعد يوم من إطلاق سراحها من قبل حركة "حماس" الفلسطينية، في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، إسرائيل، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
يوشيفيد ليفشيتز تتحدث للصحافة بعد يوم من إطلاق سراحها من قبل حركة حماس الفلسطينية، في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، إسرائيل، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" إلى 242 شخصا.
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، اليوم الخميس، عن دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "عدد الأسرى والمحتجزين لدى حماس ارتفاع إلى 242 أسيرا، منذ السابع من شهر أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".
وفي سياق متصل، لقي إسرائيلي مصرعه في عملية إطلاق نار استهدفت سيارته قرب بلدة بيت ليد في طولكرم في الضفة الغربية، التي تشهد مواجهات بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين، حيث جاء في منشور لإذاعة الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "هجوم قرب بلدة بيت ليد... انقلاب سيارة بعد إطلاق النار باتجاهها ومقتل سائقها".
مستشفى القدس في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
إعلام فلسطيني: محيط مستشفى "القدس" في غزة يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف
08:51 GMT
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أغلق المنطقة، التي وقع بها الهجوم وبدأت قواته بمطاردة فلسطينيين يشتبه بأنهم نفذوا الهجوم، بحسب قوله.
وفي الوقت الذي تشن فيه إسرائيل هجوما جويا مكثفا على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، جراء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 132 قتيلا.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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