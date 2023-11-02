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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة مقدم خلال الاشتباكات في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة مقدم خلال الاشتباكات في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم خلال الاشتباكات الجارية في قطاع غزة. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T10:45+0000
2023-11-02T10:45+0000
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ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، عن بيان للجيش الإسرائيلي، أنه سمح بنشر الإعلان عن مقتل المقدم سلمان حبكة، قائد الكتيبة 53 التابعة للواء 188 بالجيش الإسرائيلي خلال المعارك في غزة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه في القتال الدائر شمال قطاع غزة، حيث كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، عن هوية الضابط الذي قالت إنه قتل في الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة. وأضاف البيان إن الجندي الملازم (احتياطي) هو يوفال زيلبر، البالغ من العمر 25 عامًا من مدينة رمات غان بتل أبيب، وكان قائد فرقة في لواء القدس.يشار إلى أنه بعد الإعلان عن مقتل الضابط برتبة مقدم، يرتفع عدد القتلى المعلن عنهم في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء المعارك التي تجري بغزة منذ أول أمس، الثلاثاء، إلى 18 قتيلًا.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات. كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة مقدم خلال الاشتباكات في غزة

10:45 GMT 02.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم خلال الاشتباكات الجارية في قطاع غزة.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، ظهر اليوم الخميس، عن بيان للجيش الإسرائيلي، أنه سمح بنشر الإعلان عن مقتل المقدم سلمان حبكة، قائد الكتيبة 53 التابعة للواء 188 بالجيش الإسرائيلي خلال المعارك في غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه في القتال الدائر شمال قطاع غزة، حيث كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، عن هوية الضابط الذي قالت إنه قتل في الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة.
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وأضاف البيان إن الجندي الملازم (احتياطي) هو يوفال زيلبر، البالغ من العمر 25 عامًا من مدينة رمات غان بتل أبيب، وكان قائد فرقة في لواء القدس.
يشار إلى أنه بعد الإعلان عن مقتل الضابط برتبة مقدم، يرتفع عدد القتلى المعلن عنهم في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء المعارك التي تجري بغزة منذ أول أمس، الثلاثاء، إلى 18 قتيلًا.
ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
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وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
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