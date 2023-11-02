https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مواقع-عسكرية-تابعة-لـحزب-الله-على-الحدود-المشتركة-مع-لبنان-1082727169.html

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" على الحدود المشتركة مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" على الحدود المشتركة مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواصلته استهداف مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، على الحدود المشتركة بين إسرائيل ولبنان. 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T10:37+0000

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وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قوات الجيش الإسرائيلي، تواصل قصف أهداف عسكرية تابعة لـ"حزب الله" على خط الحدود مع لبنان، والقضاء على ما أسماها بـ"خلايا معادية"، خططت لإطلاق قذائف مضادة للدروع وقذائف صاروخية وهاون نحو الأراضي الإسرائيلية، بحسب قوله.وأكد أدرعي، في بيانه العسكري، أن "القوات العسكرية الإسرائيلية تستهدف المواقع، التي تطلق منها القذائف اللبنانية نحو منطقة جبل الشيخ وجبل روس"، مضيفا أنه "قصفت خلية أطلقت صاروخ أرض- جو نحو طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي".ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، مقتل عنصر جديد من عناصره في مواجهات مع إسرائيل على الحدود، حيث قال الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان له، إن"المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي رامز حمزة (حيدر علي)، من بلدة الجميجمة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".في هذه الأثناء، استهدفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أطراف بلدات راميا وجبل بلاط وأبو لبن شرق عيتا الشعب الحدودية جنوبي لبنان، كما استهدفت بأكثر من 30 قذيفة ما بين حارقة ومضيئة منطقة وادي العليق.وأعلن الحزب، في وقت سابق من اليوم، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ "أرض- جو" في أجواء قريتي المالكية وهونين عند الحدود الجنوبية للبنان.وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مواقع، قال إنها لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي، إلقاء القذائف الحارقة على الأحراش والأودية اللبنانية المتاخمة للشريط الحدودي.يأتي ذلك في وقت يستمر فيه التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

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