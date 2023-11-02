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https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عن-عدد-مقاتلي-حماس-الذين-شاركوا-في-الهجوم-على-إسرائيل-1082718524.html
الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل
كشف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن عدد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T04:56+0000
2023-11-02T04:56+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن بيانات من جيش الدفاع الإسرائيلي أن حوالي ثلاثة آلاف من مقاتلي حماس شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.وذكرت الصحيفة أنه بحسب تقييم جديد للجيش الإسرائيلي، فإن هجوم حماس في 7 أكتوبر شارك فيه حوالي 3000 إرهابي قاموا بغزو جنوب إسرائيل”.ويشار إلى أن الإحصاء يشمل المسلحين فقط ولم يأخذ في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة، الذين استغلوا فيما بعد الفجوات الكبيرة في السياج الحدودي للدخول إلى إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-ضباطه-في-القتال-الدائر-شمال-قطاع-غزة-1082718263.html
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العالم, طوفان الأقصى
العالم, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يكشف عن عدد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل

04:56 GMT 02.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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كشف الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن عدد مقاتلي حماس الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن بيانات من جيش الدفاع الإسرائيلي أن حوالي ثلاثة آلاف من مقاتلي حماس شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه خلال المعارك الدائرة شمالي غزة
04:20 GMT
وذكرت الصحيفة أنه بحسب تقييم جديد للجيش الإسرائيلي، فإن هجوم حماس في 7 أكتوبر شارك فيه حوالي 3000 إرهابي قاموا بغزو جنوب إسرائيل”.
ويشار إلى أن الإحصاء يشمل المسلحين فقط ولم يأخذ في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة، الذين استغلوا فيما بعد الفجوات الكبيرة في السياج الحدودي للدخول إلى إسرائيل.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعترف بمقتل عدد من جنودها في المعارك ضد حماس.. صور وفيديوأمس, 13:02 GMT
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