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الجيش الروسي يدمر محطة "بوكوفيل" للحرب الإلكترونية في خيرسون
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الروسي-يدمر-محطة-بوكوفيل-للحرب-الإلكترونية-في-خيرسون-1082729604.html
الجيش الروسي يدمر محطة "بوكوفيل" للحرب الإلكترونية في خيرسون
الجيش الروسي يدمر محطة "بوكوفيل" للحرب الإلكترونية في خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت محطة حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل"، بالقرب من يانتارنوي في مقاطعة خيرسون. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T11:58+0000
2023-11-02T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بإسناد من سلاح الجو والمدفعية، أفراد ومعدات للواء الميكانيكي الأوكراني "72" ولواءي الدفاع الإقليمي "105" و "128" التابعين للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه".وأكد البيان أن القوات الروسية دمرت محطة حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل" بالقرب من يانتارنوي في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، و6 مركبات قتال مشاة، و3 سيارات.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 20 جنديا، و3 مركبات، وخلال الحرب المضادة للبطاريات تم تدمير راجمتي صواريخ من طراز "أوراغان" و"غراد"، ومنظومتي مدفعية من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومدفع "أي أس-90"، ومدفع "غفوزديكا" ومدفعي هاوتزر "دي-30".
https://sputnikarabic.ae/20231102/القوات-الروسية-تدمر-مقاتلة-سو--27-في-المطار-في-مقاطعة-بولتافا-عاجل-1082729699.html
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يدمر محطة "بوكوفيل" للحرب الإلكترونية في خيرسون

11:58 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 02.11.2023)
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Илья Питалев
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت محطة حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل"، بالقرب من يانتارنوي في مقاطعة خيرسون.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه جنوب دونيتسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بإسناد من سلاح الجو والمدفعية، أفراد ومعدات للواء الميكانيكي الأوكراني "72" ولواءي الدفاع الإقليمي "105" و "128" التابعين للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 165 جنديا، و7 دبابات، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و5 سيارات.

وأكد البيان أن القوات الروسية دمرت محطة حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل" بالقرب من يانتارنوي في مقاطعة خيرسون.
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وأضاف البيان: "على محور كراسني ليمان، صدت وحدات قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، هجومين للقوات الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، و6 مركبات قتال مشاة، و3 سيارات.

وتابع البيان: "على محور كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، هجومين للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 20 جنديا، و3 مركبات، وخلال الحرب المضادة للبطاريات تم تدمير راجمتي صواريخ من طراز "أوراغان" و"غراد"، ومنظومتي مدفعية من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومدفع "أي أس-90"، ومدفع "غفوزديكا" ومدفعي هاوتزر "دي-30".
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