عربي
الجيش الروسي يدمر محطة "بوكوفيل" للحرب الإلكترونية في خيرسون
https://sputnikarabic.ae/20231102/الخارجية-الروسية-تنتقد-توصية-إسرائيل-لمواطنيها-بعدم-السفر-إلى-شمال-القوقاز-1082728295.html
الخارجية الروسية تنتقد توصية إسرائيل لمواطنيها بعدم السفر إلى شمال القوقاز
الخارجية الروسية تنتقد توصية إسرائيل لمواطنيها بعدم السفر إلى شمال القوقاز
ردت وزارة الخارجية الروسية، على توصيات إسرائيل لمواطنيها بشأن تجنب السفر إلى شمال القوقاز، بالقول إن موسكو في حيرة من أمرها من هذا القرار، مضيفة أنه على الرغم... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T11:14+0000
2023-11-02T11:14+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
وجاءت تصريحات الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، التي قالت بهذا الصدد: "بصراحة، نحن نعتبر هذه التوصية كخطوة معادية لروسيا لتضليل سكان إسرائيل"، مضيفة بالقول إنه "في دول الناتو هناك مسيرات واحتجاجات مناهضة لإسرائيل وليس فقط لدعم فلسطين وكذلك شعارات وملصقات ضد إسرائيل وكل هذا عدواني للغاية بطبيعته، ويشارك في ذلك عدد كبير من الناس، لكنني لم أرَ تصريحات رسمية من إسرائيل تنصح رعاياها بعدم السفر إلى هذه البلدان".وشددت على أن "المسيرات التي جرت في عدد من الدول الأوروبية، لم تكن مجرد مسيرات ذات طبيعة محايدة أو أعمال سياسية لدعم السكان وهناك عدد كبير من الشعارات المناهضة لإسرائيل، والتي ترفضها موسكو"، مشددة على أنه "من غير المقبول من تل أبيب إصدار هكذا توصيات مضللة، ففي روسيا الكثير من اليهود القاطنين وهم مواطنون في هذا البلد".واعتبرت زاخاروفا أنه "من الواضح ببساطة أن مثل هذه الإجراءات هي ضد روسيا ولا علاقة لها بالواقع".ودعت الحكومة الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، مواطني البلاد إلى الامتناع عن السفر إلى شمال القوقاز، والإسرائيليين الموجودين هناك بالفعل إلى مغادرة المنطقة.وكان عشرات المحتجين قد اقتحموا، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مطار محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، بعد تداول أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز، بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثًا عن مسافرين إسرائيليين.بدورها استطاعت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في منطقة شمال القوقاز الفيدرالية، في وقت سابق، تحديد هوية أكثر من 150 شخصا من مثيري الشغب في مطار محج قلعة، واعتقال 60 منهم وتحويلهم إلى الشرطة للتحقيق معهم.لاحقا، أفادت وزارة الداخلية في جمهورية داغستان، بأنه تم فتح قضية جنائية حول أحداث شغب جماعية. ووفقا لوزارة الصحة المحلية، فإن عدد المصابين في أحداث المطار زاد عن 20 شخصا من العناصر الأمنية والمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20231101/روسيا-إسرائيل-دولة-احتلال-ولا-حق-لها-بالدفاع-عن-نفسها-1082715381.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية تنتقد توصية إسرائيل لمواطنيها بعدم السفر إلى شمال القوقاز

11:14 GMT 02.11.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
ردت وزارة الخارجية الروسية، على توصيات إسرائيل لمواطنيها بشأن تجنب السفر إلى شمال القوقاز، بالقول إن موسكو في حيرة من أمرها من هذا القرار، مضيفة أنه على الرغم من أن الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل تجري في العديد من دول "الناتو" لم تقدم إسرائيل على مثل هذه التوصيات في تلك الدول.
وجاءت تصريحات الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، التي قالت بهذا الصدد: "بصراحة، نحن نعتبر هذه التوصية كخطوة معادية لروسيا لتضليل سكان إسرائيل"، مضيفة بالقول إنه "في دول الناتو هناك مسيرات واحتجاجات مناهضة لإسرائيل وليس فقط لدعم فلسطين وكذلك شعارات وملصقات ضد إسرائيل وكل هذا عدواني للغاية بطبيعته، ويشارك في ذلك عدد كبير من الناس، لكنني لم أرَ تصريحات رسمية من إسرائيل تنصح رعاياها بعدم السفر إلى هذه البلدان".
وشددت على أن "المسيرات التي جرت في عدد من الدول الأوروبية، لم تكن مجرد مسيرات ذات طبيعة محايدة أو أعمال سياسية لدعم السكان وهناك عدد كبير من الشعارات المناهضة لإسرائيل، والتي ترفضها موسكو"، مشددة على أنه "من غير المقبول من تل أبيب إصدار هكذا توصيات مضللة، ففي روسيا الكثير من اليهود القاطنين وهم مواطنون في هذا البلد".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسها
أمس, 22:51 GMT
واعتبرت زاخاروفا أنه "من الواضح ببساطة أن مثل هذه الإجراءات هي ضد روسيا ولا علاقة لها بالواقع".
ودعت الحكومة الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، مواطني البلاد إلى الامتناع عن السفر إلى شمال القوقاز، والإسرائيليين الموجودين هناك بالفعل إلى مغادرة المنطقة.
وكان عشرات المحتجين قد اقتحموا، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مطار محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، بعد تداول أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.
ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز، بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثًا عن مسافرين إسرائيليين.
بدورها استطاعت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في منطقة شمال القوقاز الفيدرالية، في وقت سابق، تحديد هوية أكثر من 150 شخصا من مثيري الشغب في مطار محج قلعة، واعتقال 60 منهم وتحويلهم إلى الشرطة للتحقيق معهم.
لاحقا، أفادت وزارة الداخلية في جمهورية داغستان، بأنه تم فتح قضية جنائية حول أحداث شغب جماعية. ووفقا لوزارة الصحة المحلية، فإن عدد المصابين في أحداث المطار زاد عن 20 شخصا من العناصر الأمنية والمدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. انهيار القطاع الصحي في غزة وأعداد الضحايا في تضاعف.. صور وفيديوأمس, 22:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала