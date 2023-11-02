https://sputnikarabic.ae/20231102/الخارجية-الروسية-تنتقد-توصية-إسرائيل-لمواطنيها-بعدم-السفر-إلى-شمال-القوقاز-1082728295.html

الخارجية الروسية تنتقد توصية إسرائيل لمواطنيها بعدم السفر إلى شمال القوقاز

الخارجية الروسية تنتقد توصية إسرائيل لمواطنيها بعدم السفر إلى شمال القوقاز

ردت وزارة الخارجية الروسية، على توصيات إسرائيل لمواطنيها بشأن تجنب السفر إلى شمال القوقاز، بالقول إن موسكو في حيرة من أمرها من هذا القرار، مضيفة أنه على الرغم... 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T11:14+0000

2023-11-02T11:14+0000

2023-11-02T11:14+0000

روسيا

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وجاءت تصريحات الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، التي قالت بهذا الصدد: "بصراحة، نحن نعتبر هذه التوصية كخطوة معادية لروسيا لتضليل سكان إسرائيل"، مضيفة بالقول إنه "في دول الناتو هناك مسيرات واحتجاجات مناهضة لإسرائيل وليس فقط لدعم فلسطين وكذلك شعارات وملصقات ضد إسرائيل وكل هذا عدواني للغاية بطبيعته، ويشارك في ذلك عدد كبير من الناس، لكنني لم أرَ تصريحات رسمية من إسرائيل تنصح رعاياها بعدم السفر إلى هذه البلدان".وشددت على أن "المسيرات التي جرت في عدد من الدول الأوروبية، لم تكن مجرد مسيرات ذات طبيعة محايدة أو أعمال سياسية لدعم السكان وهناك عدد كبير من الشعارات المناهضة لإسرائيل، والتي ترفضها موسكو"، مشددة على أنه "من غير المقبول من تل أبيب إصدار هكذا توصيات مضللة، ففي روسيا الكثير من اليهود القاطنين وهم مواطنون في هذا البلد".واعتبرت زاخاروفا أنه "من الواضح ببساطة أن مثل هذه الإجراءات هي ضد روسيا ولا علاقة لها بالواقع".ودعت الحكومة الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، مواطني البلاد إلى الامتناع عن السفر إلى شمال القوقاز، والإسرائيليين الموجودين هناك بالفعل إلى مغادرة المنطقة.وكان عشرات المحتجين قد اقتحموا، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مطار محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان الروسية في القوقاز، بعد تداول أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما تسبب بإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز، بهدف تفتيش السيارات المغادرة، بحثًا عن مسافرين إسرائيليين.بدورها استطاعت الإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في منطقة شمال القوقاز الفيدرالية، في وقت سابق، تحديد هوية أكثر من 150 شخصا من مثيري الشغب في مطار محج قلعة، واعتقال 60 منهم وتحويلهم إلى الشرطة للتحقيق معهم.لاحقا، أفادت وزارة الداخلية في جمهورية داغستان، بأنه تم فتح قضية جنائية حول أحداث شغب جماعية. ووفقا لوزارة الصحة المحلية، فإن عدد المصابين في أحداث المطار زاد عن 20 شخصا من العناصر الأمنية والمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20231101/روسيا-إسرائيل-دولة-احتلال-ولا-حق-لها-بالدفاع-عن-نفسها-1082715381.html

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