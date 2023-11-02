https://sputnikarabic.ae/20231102/الخارجية-الصينية-بكين-وواشنطن-تجريان-مشاورات-بشأن-الحد-من-التسلح-النووي-الأسبوع-المقبل-1082721354.html
الخارجية الصينية: بكين وواشنطن تجريان مشاورات بشأن الحد من التسلح النووي الأسبوع المقبل
الخارجية الصينية: بكين وواشنطن تجريان مشاورات بشأن الحد من التسلح النووي الأسبوع المقبل
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بأن الصين والولايات المتحدة ستجريان مشاروات الأسبوع المقبل في واشنطن بشأن الحد من الأسلحة ومنع الانتشار النووي. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T08:06+0000
2023-11-02T08:06+0000
2023-11-02T08:06+0000
العالم
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وقال وانغ ون، في إفادة صحافية اليوم الخميس: "الصين والولايات المتحدة ستعقدان مشاورات في واشنطن الأسبوع المقبل بشأن الحد من الأسلحة ومنع انتشار السلاح النووي".يشار إلى أن الصين تعتبر الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لـ "التهديد النووي" في العالم، إذ أعلنت الخارجية الصينية، مارس/ آذار الماضي/ أن واشنطن تروج لنظرية "التهديد النووي" من الصين، وتبحث عن ذريعة لتوسيع ترسانتها النووية، والمصدر الرئيسي "للتهديد النووي" في العالم هو الولايات المتحدة. وشددت الخارجية الصينية على أن الصين اتخذت دائمًا موقفًا حصيفًا ومسؤولًا في سياستها النووية، والتزمت بشدة باستراتيجية نووية دفاعية، وسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، وأبقت دائمًا قواتها النووية عند أدنى مستوى ضروري لضمان الأمن.
https://sputnikarabic.ae/20231019/الصين-تنتقد-الولايات-المتحدة-لعرقلتها-اعتماد-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-1082188310.html
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العالم
الخارجية الصينية: بكين وواشنطن تجريان مشاورات بشأن الحد من التسلح النووي الأسبوع المقبل
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بأن الصين والولايات المتحدة ستجريان مشاروات الأسبوع المقبل في واشنطن بشأن الحد من الأسلحة ومنع الانتشار النووي.
وقال وانغ ون، في إفادة صحافية اليوم الخميس: "الصين والولايات المتحدة ستعقدان مشاورات في واشنطن الأسبوع المقبل بشأن الحد من الأسلحة ومنع انتشار السلاح النووي".
يشار إلى أن الصين تعتبر الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لـ "التهديد النووي" في العالم،
إذ أعلنت الخارجية الصينية، مارس/ آذار الماضي/ أن واشنطن تروج لنظرية "التهديد النووي" من الصين، وتبحث عن ذريعة لتوسيع ترسانتها النووية، والمصدر الرئيسي "للتهديد النووي" في العالم هو الولايات المتحدة.
وشددت الخارجية الصينية على أن الصين اتخذت دائمًا موقفًا حصيفًا ومسؤولًا في سياستها النووية، والتزمت بشدة باستراتيجية نووية دفاعية، وسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، وأبقت دائمًا قواتها النووية عند أدنى مستوى ضروري لضمان الأمن.