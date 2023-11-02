https://sputnikarabic.ae/20231102/الخزانة-الأمريكية-واشنطن-توسع-قائمة-العقوبات-المتعلقة-بروسيا-لتشمل-عشرات-الأفراد-والكيانات-1082746336.html
الخزانة الأمريكية: واشنطن توسع قائمة العقوبات المتعلقة بروسيا لتشمل عشرات الأفراد والكيانات
الخزانة الأمريكية: واشنطن توسع قائمة العقوبات المتعلقة بروسيا لتشمل عشرات الأفراد والكيانات
وسعت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، قائمة العقوبات المتعلقة بروسيا لتشمل 37 فردًا وعشرات الكيانات. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T15:25+0000
2023-11-02T15:25+0000
2023-11-02T15:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات (تتعلق بروسيا) على عدد من الأفراد.... من روسيا وأيرلندا وقبرص والسويد والإمارات العربية المتحدة وتركيا ودول أخرى".وبحسب البيان، فقد خضعت العشرات من الكيانات الاعتبارية، من بينها مصارف، ومؤسسات صناعية، للعقوبات الأمريكية.ووفقا لبيان الخزانة الأمريكية، فقد خضعت للعقوبات كيانات مثل مصرف "إتش سي إف"، ومصرف "ستاندرد" الروسي، ومصرف التنمية الإقليمية الروسي. كما أثرت العقوبات على شركة الاستثمار الروسية "أيه إف كي سيستيما"، وعدد من الكيانات ذات الصلة.وذكر البيان، أن أكثر من 190 شركة وكيانًا من الإمارات العربية المتحدة والصين ومنغوليا وسويسرا وتركيا ولوكسمبورغ ودول أخرى خضعوا للعقوبات الأمريكية الجديدة المناهضة لروسيا.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير من العام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، فرض عقوبات على شركات ومواطنين روس، وتجميد أصول روسية حكومية في عدد من البنوك المركزية في الخارج.وسبق أن اتخذت وزارة العدل الأمريكية، قرارا يسمح بتحويل الأموال الروسية المصادرة والمجمدة، إلى وزارة الخارجية؛ وتخصيصها لدعم أوكرانيا، وهو ما اعتبره مراقبون أمرا يثير التساؤلات حول مدى مصداقية النظام المالي الغربي.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجحة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الأشخاص.وشدد بوتين على أن الاستيلاء على الأموال، التي اكتسبت بشكل قانوني لرواد الأعمال الروس في البلدان غير الصديقة لروسيا، أمر يتجاوز كل الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20231025/وكيل-وزارة-الخزانة-الأمريكية-الولايات-المتحدة-ودول-الخليج-كثفت-جهودها-للحد-من-تدفق-المال-إلى-حماس-1082452283.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_250:0:4098:2886_1920x0_80_0_0_59cb2e5b6e33e3e48efc776604b7329e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الخزانة الأمريكية: واشنطن توسع قائمة العقوبات المتعلقة بروسيا لتشمل عشرات الأفراد والكيانات
تابعنا عبر
وسعت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، قائمة العقوبات المتعلقة بروسيا لتشمل 37 فردًا وعشرات الكيانات.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات (تتعلق بروسيا) على عدد من الأفراد.... من روسيا وأيرلندا وقبرص والسويد والإمارات العربية المتحدة وتركيا ودول أخرى".
وبحسب البيان، فقد خضعت العشرات من الكيانات الاعتبارية، من بينها مصارف، ومؤسسات صناعية، للعقوبات الأمريكية.
ووفقا لبيان الخزانة الأمريكية، فقد خضعت للعقوبات كيانات مثل مصرف "إتش سي إف"، ومصرف "ستاندرد" الروسي، ومصرف التنمية الإقليمية الروسي. كما أثرت العقوبات على شركة الاستثمار الروسية "أيه إف كي سيستيما"، وعدد من الكيانات ذات الصلة.
وذكر البيان، أن أكثر من 190 شركة وكيانًا من الإمارات العربية المتحدة والصين ومنغوليا وسويسرا وتركيا ولوكسمبورغ ودول أخرى خضعوا للعقوبات الأمريكية الجديدة المناهضة لروسيا.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير من العام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، فرض عقوبات على شركات ومواطنين روس، وتجميد أصول روسية حكومية في عدد من البنوك المركزية في الخارج.
وسبق أن اتخذت وزارة العدل الأمريكية، قرارا يسمح بتحويل الأموال الروسية المصادرة والمجمدة، إلى وزارة الخارجية؛ وتخصيصها لدعم أوكرانيا، وهو ما اعتبره مراقبون أمرا يثير التساؤلات حول مدى مصداقية النظام المالي الغربي.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجحة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الأشخاص.
وشدد بوتين على أن الاستيلاء على الأموال، التي اكتسبت بشكل قانوني لرواد الأعمال الروس في البلدان غير الصديقة لروسيا، أمر يتجاوز كل الحدود.