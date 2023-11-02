https://sputnikarabic.ae/20231102/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-6-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-شبه-جزيرة-القرم-والبحر-الأسود-1082718647.html
الدفاع الروسية: إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود
الدفاع الروسية: إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائل الدفاع الجوي اعترضت 5 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وواحدة فوق البحر الأسود. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T04:59+0000
2023-11-02T04:59+0000
2023-11-02T06:08+0000
وزارة الدفاع الروسية
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وقالت الوزارة في بيان: "صباح اليوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 6 طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية". وأضاف البيان: "تم تدمير طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للبحر الأسود باستخدام وسائل الدفاع الجوي الجاهزة، وتم اعتراض خمس طائرات أخرى فوق جمهورية القرم".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230910/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بالقرب-من-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1080867694.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود
04:59 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 06:08 GMT 02.11.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وسائل الدفاع الجوي اعترضت 5 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وواحدة فوق البحر الأسود.
وقالت الوزارة في بيان: "صباح اليوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 6 طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "تم تدمير طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للبحر الأسود باستخدام وسائل الدفاع الجوي الجاهزة، وتم اعتراض خمس طائرات أخرى فوق جمهورية القرم".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا.
كما يحاول نظام كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.