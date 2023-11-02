https://sputnikarabic.ae/20231102/السلطات-الصينية-تكتشف-معدات-أجنبية-تهدد-الأمن-القومي-للبلاد-1082723898.html
السلطات الصينية تكتشف معدات أجنبية تهدد "الأمن القومي" للبلاد
السلطات الصينية تكتشف معدات أجنبية تهدد "الأمن القومي" للبلاد
اكتشفت السلطات الصينية عدة مئات من نقاط مراقبة الأرصاد الجوية غير القانونية التي أنشأتها كيانات أجنبية في أكثر من 20 منطقة في البلاد. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T09:34+0000
2023-11-02T09:34+0000
2023-11-02T09:34+0000
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082135376_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e1a85f51244f4d87210764aff8a55ce7.jpg
وذكرت وزارة أمن الدولة في جمهورية الصين الشعبية في بيان منشور على صفحة الإدارة على منصة "ويتشات" اليوم الخميس، أنه قد تم التعرف على المعدات المثبتة بشكل غير قانوني أثناء فحص حوالي 3 آلاف جسم غريب لرصد الأرصاد الجوية الموجودة في الصين.وذكرت الوزارة أنه قد تبين أن البعض الآخر يقع في مناطق تزرع فيها الحبوب.وشدد البيان على أن "التتبع غير القانوني للطقس يشكل تهديدا للأمن القومي إذا تم الكشف عن الانتهاكات ذات الصلة، كما ذكرنا، يجب على المواطنين إبلاغ وزارة أمن الدولة في البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20231101/شركات-صينية-عملاقة-تمحو-إسرائيل-من-خرائطها-1082692964.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082135376_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_51efccf9120cdee936f7aca1a879e04c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
السلطات الصينية تكتشف معدات أجنبية تهدد "الأمن القومي" للبلاد
تابعنا عبر
اكتشفت السلطات الصينية عدة مئات من نقاط مراقبة الأرصاد الجوية غير القانونية التي أنشأتها كيانات أجنبية في أكثر من 20 منطقة في البلاد.
وذكرت وزارة أمن الدولة في جمهورية الصين الشعبية في بيان منشور على صفحة الإدارة على منصة "ويتشات" اليوم الخميس، أنه قد تم التعرف على المعدات المثبتة بشكل غير قانوني أثناء فحص حوالي 3 آلاف جسم غريب لرصد الأرصاد الجوية الموجودة في الصين.
كما تمت الإشارة إلى أن بعض نقاط مراقبة الطقس غير القانونية كانت تقع بالقرب من المنشآت العسكرية ومؤسسات الدفاع.
وذكرت الوزارة أنه قد تبين أن البعض الآخر يقع في مناطق تزرع فيها الحبوب.
كان من الصعب اكتشاف المعدات الصغيرة المستخدمة للمراقبة، وتم تشغيلها دون الحصول على إذن من الإدارات الصينية المختصة، ولم يتم تقديم البيانات التي تم الحصول عليها إلى المؤسسات الصينية التي تدرس الطقس والظواهر الطبيعية.
وشدد البيان على أن "التتبع غير القانوني للطقس يشكل تهديدا للأمن القومي إذا تم الكشف عن الانتهاكات ذات الصلة، كما ذكرنا، يجب على المواطنين إبلاغ وزارة أمن الدولة في البلاد
".