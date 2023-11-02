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https://sputnikarabic.ae/20231102/الصحة-العالمية-تسجل-218-هجوما-على-مستشفيات-في-غزة-والأراضي-الفلسطينية-1082747294.html
الصحة العالمية تسجل 218 هجوما على مستشفيات في غزة والأراضي الفلسطينية
الصحة العالمية تسجل 218 هجوما على مستشفيات في غزة والأراضي الفلسطينية
صرّح مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، أن منظمة الصحة العالمية سجلت 218 هجوما على منشآت صحية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، في... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T15:32+0000
2023-11-02T15:32+0000
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وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "حتى الآن، أكدت منظمة الصحة العالمية وقوع 237 هجومًا على المرافق الصحية، بما في ذلك 218 في الأراضي الفلسطينية و19 في إسرائيل. وتشكل الهجمات على المرافق الصحية انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي".وأشار إلى أن "مثل هذه التصرفات في غزة من شأنها أن تعرض للخطر الشديد طفلاً بدأت حياته للتو، ولا يعرف شيئاً عن هذا الصراع ولا يتحمل أي مسؤولية عنه".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
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العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى

الصحة العالمية تسجل 218 هجوما على مستشفيات في غزة والأراضي الفلسطينية

15:32 GMT 02.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatكاميرا "سبوتنيك" ترصد شهادات واثار القصف على مشفى المعمداني وغزة تشيع جثامين القتلى
كاميرا سبوتنيك ترصد شهادات واثار القصف على مشفى المعمداني وغزة تشيع جثامين القتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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صرّح مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، أن منظمة الصحة العالمية سجلت 218 هجوما على منشآت صحية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، في الأراضي الفلسطينية، بما فيها غزة، و19 في إسرائيل.
وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "حتى الآن، أكدت منظمة الصحة العالمية وقوع 237 هجومًا على المرافق الصحية، بما في ذلك 218 في الأراضي الفلسطينية و19 في إسرائيل. وتشكل الهجمات على المرافق الصحية انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف تيدروس أنه منذ 7 أكتوبر، صدرت أوامر لـ23 مستشفى في مدينة غزة وشمال قطاع غزة بإجلاء مرضاها، على الرغم من أن "الإخلاء القسري في هذه الظروف كان سيضع مئات المرضى في وضع يهدد حياتهم".

وأشار إلى أن "مثل هذه التصرفات في غزة من شأنها أن تعرض للخطر الشديد طفلاً بدأت حياته للتو، ولا يعرف شيئاً عن هذا الصراع ولا يتحمل أي مسؤولية عنه".
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ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
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