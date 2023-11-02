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https://sputnikarabic.ae/20231102/الصحفيون-من-دول-العالم-الإسلامي-يتفاعلون-مع--تفاصيل-عمل-المصورين-الصحفيين-1082739762.html
الصحفيون من دول العالم الإسلامي يتفاعلون مع تفاصيل عمل المصورين الصحفيين
الصحفيون من دول العالم الإسلامي يتفاعلون مع تفاصيل عمل المصورين الصحفيين
عقدت المحاضرة الرابعة من الجلسات المخططة لها لمشروع "Sputnik Pro" لاتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، خلال الأسبوع الجاري. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T13:52+0000
2023-11-02T13:52+0000
روسيا
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وتحدث رئيس المديرية المشتركة للإعلام المصور ألكسندر شتول، إلى صحفيين من وسائل الإعلام الرائدة في الدول الإسلامية عن ميزات التصوير الإخباري وتدقيق صحة المحتوى المرئي ومستقبل الشبكات في الصحافة المرئية وأمن الصحفيين، الذين يعملون في المناطق الساخنة.وانضم 18 صحفيا من المملكة العربية السعودية ومصر وإيران وأوغندا والسودان وفلسطين إلى الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية.وافتتح الدكتور عمر الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الجلسة، مشيرا إلى "أهمية و ضرورة التعاون الوثيق في تغطية الأحداث باستخدام وسائل الإعلام، خاصة الصورة الموثقة في هذه الأوقات الصعبة". وتتناول الجلسات القادمة بين "Sputnik Pro" وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أيضا ورشة تدريبية حول التعامل الاحترافي في الشبكات الاجتماعية بما في ذلك "تليغرام".
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روسيا

الصحفيون من دول العالم الإسلامي يتفاعلون مع تفاصيل عمل المصورين الصحفيين

13:52 GMT 02.11.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikovالصحفيون من دول العالم الإسلامي يتفاعلون مع تفاصيل عمل المصورين الصحفيين
الصحفيون من دول العالم الإسلامي يتفاعلون مع تفاصيل عمل المصورين الصحفيين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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عقدت المحاضرة الرابعة من الجلسات المخططة لها لمشروع "Sputnik Pro" لاتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، خلال الأسبوع الجاري.
وتحدث رئيس المديرية المشتركة للإعلام المصور ألكسندر شتول، إلى صحفيين من وسائل الإعلام الرائدة في الدول الإسلامية عن ميزات التصوير الإخباري وتدقيق صحة المحتوى المرئي ومستقبل الشبكات في الصحافة المرئية وأمن الصحفيين، الذين يعملون في المناطق الساخنة.
وانضم 18 صحفيا من المملكة العربية السعودية ومصر وإيران وأوغندا والسودان وفلسطين إلى الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية.
وافتتح الدكتور عمر الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الجلسة، مشيرا إلى "أهمية و ضرورة التعاون الوثيق في تغطية الأحداث باستخدام وسائل الإعلام، خاصة الصورة الموثقة في هذه الأوقات الصعبة".
وتتناول الجلسات القادمة بين "Sputnik Pro" وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أيضا ورشة تدريبية حول التعامل الاحترافي في الشبكات الاجتماعية بما في ذلك "تليغرام".
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