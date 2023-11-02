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الجيش الروسي يدمر محطة "بوكوفيل" للحرب الإلكترونية في خيرسون
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231102/القوات-الروسية-تدمر-مقاتلة-سو--27-في-المطار-في-مقاطعة-بولتافا-عاجل-1082729699.html
القوات الروسية تدمر مقاتلة "سو- 27" أوكرانية في مطار "ميرغورود"
القوات الروسية تدمر مقاتلة "سو- 27" أوكرانية في مطار "ميرغورود"
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي دمر طائرة مقاتلة من طراز "سو- 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في مطار "ميرغورود" في مقاطعة... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T11:59+0000
2023-11-02T12:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير طائرة "سو - 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في مطار ميرغورود في مقاطعة بولتافا".وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري وأربع مركبات قتالية مدرعة وسيارتين ومدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز M119".وأشار البيان إلى أنه "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي أربعة صواريخ كروز من طراز "ستروم شادو"، وثلاثة صواريخ "نيبينون" مضادة للسفن، بالإضافة إلى ثمانية صواريخ "هيمارس".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الروسي-يدمر-محطة-بوكوفيل-للحرب-الإلكترونية-في-خيرسون-1082729604.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مقاتلة "سو- 27" أوكرانية في مطار "ميرغورود"

11:59 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 02.11.2023)
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الجوية-الفضائية الروسية تجرب صاروخا جديدا
القوات الجوية-الفضائية الروسية تجرب صاروخا جديدا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© وزارة الدفاع الروسية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي دمر طائرة مقاتلة من طراز "سو- 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في مطار "ميرغورود" في مقاطعة بولتافا.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير طائرة "سو - 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، في مطار ميرغورود في مقاطعة بولتافا".

وأضاف البيان: "وفي اتجاه زابوروجيه، هزمت وحدات من مجموعة القوات الروسية، مدعومة بالطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، القوة البشرية ومعدات للواءين الميكانيكيين 33 و65 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه".

وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 100 عسكري وأربع مركبات قتالية مدرعة وسيارتين ومدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز M119".

وتابع البيان: "وفي منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مركز قيادة اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أنه "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسي أربعة صواريخ كروز من طراز "ستروم شادو"، وثلاثة صواريخ "نيبينون" مضادة للسفن، بالإضافة إلى ثمانية صواريخ "هيمارس".

وأضاف: "تم تدمير 31 طائرة دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي خاركوف و زابوروجيه.

راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر محطة "بوكوفيل" للحرب الإلكترونية في خيرسون
11:58 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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