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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231102/القوات-الروسية-تشن-ضربات-على-160-هدفا-أوكرانيا-في-اتجاه-كراسنو-ليمانسكي-1082717222.html
القوات الروسية تشن ضربات على 160 هدفا أوكرانيا في اتجاه كراسنو-ليمانسكي
القوات الروسية تشن ضربات على 160 هدفا أوكرانيا في اتجاه كراسنو-ليمانسكي
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، أن القوات الروسية نفذت ضربات نارية على 160 هدفًا للقوات الأوكرانية في اتجاه... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T02:36+0000
2023-11-02T02:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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العالم
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وقال سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك" "في اتجاه كراسنو-ليمانسكي، نفذت وحدات مجموعة قوات "المركز" ضربات نارية على 160 هدفًا للعدو".وأضاف أن "المقاتلات الروسية شنت ضربات على نقطتي مراقبة وقيادة للقوات الأوكرانية، كما نفذت القوات الروسية ضربات بالمدفعية وضربات جوية على فرق الهجوم التابعة للفرقة الميكانيكية 67 في منطقة غابات سيريبريانسكي".وتابع: "خلال المواجهة المضادة للمدفعية، تم اكتشاف وقمع حوالي 30 أطقم للمدفعية الأوكرانية".وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت نحو 200 جندي وثلاث مركبات ومدفعية ذاتية الحركة من طراز AS-90 المصنوعة في بريطانيا خلال يوم واحد في اتجاه كراسنو-ليمانسكي.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231101/القوات-الروسية-تقضي-على-160-جنديا-أوكرانيا-في-منطقة-ستارومايورسك-بجمهورية-دونيتسك-1082682598.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الروسية تشن ضربات على 160 هدفا أوكرانيا في اتجاه كراسنو-ليمانسكي

02:36 GMT 02.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، أن القوات الروسية نفذت ضربات نارية على 160 هدفًا للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنو-ليمانسكي، مضيفا أن القوات اكتشفت وقمعت حوالي 30 أطقم مدفعية.
وقال سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك" "في اتجاه كراسنو-ليمانسكي، نفذت وحدات مجموعة قوات "المركز" ضربات نارية على 160 هدفًا للعدو".
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على 160 جنديا أوكرانيا في منطقة ستارومايورسك بجمهورية دونيتسك
أمس, 02:18 GMT
وأضاف أن "المقاتلات الروسية شنت ضربات على نقطتي مراقبة وقيادة للقوات الأوكرانية، كما نفذت القوات الروسية ضربات بالمدفعية وضربات جوية على فرق الهجوم التابعة للفرقة الميكانيكية 67 في منطقة غابات سيريبريانسكي".
وتابع: "خلال المواجهة المضادة للمدفعية، تم اكتشاف وقمع حوالي 30 أطقم للمدفعية الأوكرانية".
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت نحو 200 جندي وثلاث مركبات ومدفعية ذاتية الحركة من طراز AS-90 المصنوعة في بريطانيا خلال يوم واحد في اتجاه كراسنو-ليمانسكي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعترف بمقتل عدد من جنودها في المعارك ضد حماس.. صور وفيديوأمس, 13:02 GMT
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