https://sputnikarabic.ae/20231102/القوات-الروسية-تشن-ضربات-على-160-هدفا-أوكرانيا-في-اتجاه-كراسنو-ليمانسكي-1082717222.html
القوات الروسية تشن ضربات على 160 هدفا أوكرانيا في اتجاه كراسنو-ليمانسكي
القوات الروسية تشن ضربات على 160 هدفا أوكرانيا في اتجاه كراسنو-ليمانسكي
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، أن القوات الروسية نفذت ضربات نارية على 160 هدفًا للقوات الأوكرانية في اتجاه... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T02:36+0000
2023-11-02T02:36+0000
2023-11-02T02:36+0000
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وقال سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك" "في اتجاه كراسنو-ليمانسكي، نفذت وحدات مجموعة قوات "المركز" ضربات نارية على 160 هدفًا للعدو".وأضاف أن "المقاتلات الروسية شنت ضربات على نقطتي مراقبة وقيادة للقوات الأوكرانية، كما نفذت القوات الروسية ضربات بالمدفعية وضربات جوية على فرق الهجوم التابعة للفرقة الميكانيكية 67 في منطقة غابات سيريبريانسكي".وتابع: "خلال المواجهة المضادة للمدفعية، تم اكتشاف وقمع حوالي 30 أطقم للمدفعية الأوكرانية".وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت نحو 200 جندي وثلاث مركبات ومدفعية ذاتية الحركة من طراز AS-90 المصنوعة في بريطانيا خلال يوم واحد في اتجاه كراسنو-ليمانسكي.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231101/القوات-الروسية-تقضي-على-160-جنديا-أوكرانيا-في-منطقة-ستارومايورسك-بجمهورية-دونيتسك-1082682598.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الروسية تشن ضربات على 160 هدفا أوكرانيا في اتجاه كراسنو-ليمانسكي
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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، ألكسندر سافتشوك، اليوم الخميس، أن القوات الروسية نفذت ضربات نارية على 160 هدفًا للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنو-ليمانسكي، مضيفا أن القوات اكتشفت وقمعت حوالي 30 أطقم مدفعية.
وقال سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك
" "في اتجاه كراسنو-ليمانسكي،
نفذت وحدات مجموعة قوات "المركز" ضربات نارية على 160 هدفًا للعدو".
وأضاف أن "المقاتلات الروسية شنت ضربات على نقطتي مراقبة وقيادة للقوات الأوكرانية، كما نفذت القوات الروسية ضربات بالمدفعية وضربات جوية على فرق الهجوم التابعة للفرقة الميكانيكية 67 في منطقة غابات سيريبريانسكي".
وتابع: "خلال المواجهة المضادة للمدفعية، تم اكتشاف وقمع حوالي 30 أطقم للمدفعية الأوكرانية".
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت نحو 200 جندي وثلاث مركبات
ومدفعية ذاتية الحركة من طراز AS-90 المصنوعة في بريطانيا خلال يوم واحد في اتجاه كراسنو-ليمانسكي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.