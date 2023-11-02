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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231102/الكرملين-الحديث-عن-أي-احتمالات-لانتصار-نظام-كييف-في-ساحة-المعركة-هو-أمر-سخيف-1082725030.html
الكرملين: الحديث عن أي احتمالات لانتصار نظام كييف في ساحة المعركة هو "أمر سخيف"
الكرملين: الحديث عن أي احتمالات لانتصار نظام كييف في ساحة المعركة هو "أمر سخيف"
صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن نظام كييف يحتاج إلى فهم أنه ليس لديه احتمالات للنصر في ساحة المعركة، وكلما... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T10:23+0000
2023-11-02T10:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف تعليقا على تصريحات قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأن "الصراع وصل لطريق مسدود": "لا، لم يصل إلى طريق مسدود. تواصل روسيا باستمرار إجراء عملية عسكرية خاصة. يجب تحقيق جميع الأهداف".وقال بيسكوف: "في الواقع، كان على نظام كييف أن يفهم منذ فترة طويلة أنه حتى الحديث عن أي احتمالات لانتصار نظام كييف في ساحة المعركة، أمر سخيف".وتابع بيسكوف:" كلما أسرع نظام كييف في فهم ذلك بنفسه، كلما انفتحت بعض الآفاق".وفي وقت سابق، قال زالوجني، إن "الصراع وصل إلى طريق مسدود، وأنه لا يأمل في تحقيق انفراجه"، على الرغم من أنه وفقًا لـ "لدراسات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" بالفعل في شبه جزيرة القرم.وبشأن الحزمة الجديدة المتوقعة من العقوبات الغربية، قال بيسكوف للصحفيين: "لقد تكيف اقتصادنا بشكل جيد مع شروط (العقوبات) هذه".ووفقا لبيسكوف، تحاول روسيا الاستفادة من ذلك بنفسها، قائلا: "في بعض النواحي ننجح".وأضاف بيسكوف: "من المتوقع، بطبيعة الحال، أن تستمر كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة، على الرغم من أنه من الواضح أن لديهم بالفعل نقصا في الأفكار".وأشار إلى أنه "في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هناك تفاهم على أن الحزم الحالية(من العقوبات)، تضرب بالفعل مصالح تلك الدول نفسها، التي فرضت هذه العقوبات".وأشار إلى أن الغرب بدأ في إدراك أن العقوبات المفروضة على روسيا، تضر بمصالحه أيضًا، لكننا لا نرتدي نظارات وردية اللون، والضغط سيزداد.
https://sputnikarabic.ae/20231024/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-كييف-بشأن-نقص-الذخيرة-1082398138.html
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الكرملين: الحديث عن أي احتمالات لانتصار نظام كييف في ساحة المعركة هو "أمر سخيف"

10:23 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 10:59 GMT 02.11.2023)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن نظام كييف يحتاج إلى فهم أنه ليس لديه احتمالات للنصر في ساحة المعركة، وكلما أسرع في فهم ذلك، كلما كان من الممكن حل الوضع بشكل أسرع.
وقال بيسكوف تعليقا على تصريحات قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأن "الصراع وصل لطريق مسدود": "لا، لم يصل إلى طريق مسدود. تواصل روسيا باستمرار إجراء عملية عسكرية خاصة. يجب تحقيق جميع الأهداف".
وقال بيسكوف: "في الواقع، كان على نظام كييف أن يفهم منذ فترة طويلة أنه حتى الحديث عن أي احتمالات لانتصار نظام كييف في ساحة المعركة، أمر سخيف".
وتابع بيسكوف:" كلما أسرع نظام كييف في فهم ذلك بنفسه، كلما انفتحت بعض الآفاق".
وفي وقت سابق، قال زالوجني، إن "الصراع وصل إلى طريق مسدود، وأنه لا يأمل في تحقيق انفراجه"، على الرغم من أنه وفقًا لـ "لدراسات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" بالفعل في شبه جزيرة القرم.
وبشأن الحزمة الجديدة المتوقعة من العقوبات الغربية، قال بيسكوف للصحفيين: "لقد تكيف اقتصادنا بشكل جيد مع شروط (العقوبات) هذه".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2023
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ووفقا لبيسكوف، تحاول روسيا الاستفادة من ذلك بنفسها، قائلا: "في بعض النواحي ننجح".
وأضاف بيسكوف: "من المتوقع، بطبيعة الحال، أن تستمر كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات جديدة، على الرغم من أنه من الواضح أن لديهم بالفعل نقصا في الأفكار".
وأشار إلى أنه "في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هناك تفاهم على أن الحزم الحالية(من العقوبات)، تضرب بالفعل مصالح تلك الدول نفسها، التي فرضت هذه العقوبات".
وأشار إلى أن الغرب بدأ في إدراك أن العقوبات المفروضة على روسيا، تضر بمصالحه أيضًا، لكننا لا نرتدي نظارات وردية اللون، والضغط سيزداد.
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