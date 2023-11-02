https://sputnikarabic.ae/20231102/المالية-الروسية-استمرار-المفاوضات-مع-الإمارات-بشأن-التوصل-إلى-اتفاقية-ضريبية-1082721835.html
المالية الروسية: استمرار المفاوضات مع الإمارات بشأن التوصل إلى اتفاقية ضريبية
المالية الروسية: استمرار المفاوضات مع الإمارات بشأن التوصل إلى اتفاقية ضريبية
أعلن نائب وزير المالية الروسي، أليكسي سازانوف، اليوم الخميس، أن المفاوضات مع الإمارات بشأن التوصل إلى اتفاقية ضريبية، مستمرة، وبعد توقيعها سيكون من الممكن بحث... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T08:24+0000
2023-11-02T08:24+0000
2023-11-02T08:24+0000
روسيا
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وقال سازانوف، في ختام اللقاء مع رجال الأعمال خلال فعالية شركة "بي1": "تستمر المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية جديدة مع دولة الإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي، والتي ستطبق على الشركات الخاصة.وأضاف سازانوف بالقول: "في حال تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة، فإن الخطوة التالية ستكون بحث استبعاد دولة الإمارات من "القائمة السوداء".وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، أن حجم التجارة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد سجل رقما قياسيا.قال مانتوروف في لقاء مع الصحفيين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في عام 2022 وصل إلى مستوى قياسي، حيث سجل نموا بنسبة 68%، أي ما يعادل 9 مليارات دولار.وأضاف: "الشراكة بين البلدين آخذة في الازدياد، وهذا الاتجاه الإيجابي ينعكس في إحصاءات التجارة الروسية الإماراتية. وبحسب بياناتنا، فقد زادت التجارة بين روسيا والإمارات في عام 2022 بنسبة 68% وبلغت 9 مليارات دولار، وهو مستوى قياسي في تاريخ العلاقات بين بلدينا".وأوضح مانتوروف أن حجم الصادرات من روسيا إلى الإمارات زاد بنسبة 71%، إلى 8.5 مليار دولار، والواردات - بنسبة 6%، لتصل إلى 500 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230220/حجم-التجارة-بين-روسيا-والإمارات-يسجل-رقما-قياسيا-1073758812.html
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روسيا
المالية الروسية: استمرار المفاوضات مع الإمارات بشأن التوصل إلى اتفاقية ضريبية
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أعلن نائب وزير المالية الروسي، أليكسي سازانوف، اليوم الخميس، أن المفاوضات مع الإمارات بشأن التوصل إلى اتفاقية ضريبية، مستمرة، وبعد توقيعها سيكون من الممكن بحث استبعاد الدولة من "القائمة السوداء".
وقال سازانوف، في ختام اللقاء مع رجال الأعمال خلال فعالية شركة "بي1": "تستمر المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية جديدة مع دولة الإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي، والتي ستطبق على الشركات الخاصة.
وأضاف سازانوف بالقول: "في حال تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة، فإن الخطوة التالية ستكون بحث استبعاد دولة الإمارات من "القائمة السوداء".
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، أن حجم التجارة بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد سجل رقما قياسيا.
قال مانتوروف في لقاء مع الصحفيين إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في عام 2022 وصل إلى مستوى قياسي، حيث سجل نموا بنسبة 68%، أي ما يعادل 9 مليارات دولار.
وأضاف: "الشراكة بين البلدين آخذة في الازدياد، وهذا الاتجاه الإيجابي ينعكس في إحصاءات التجارة الروسية الإماراتية. وبحسب بياناتنا، فقد زادت التجارة بين روسيا والإمارات في عام 2022 بنسبة 68% وبلغت 9 مليارات دولار، وهو مستوى قياسي في تاريخ العلاقات بين بلدينا".
وأوضح مانتوروف أن حجم الصادرات
من روسيا إلى الإمارات زاد بنسبة 71%، إلى 8.5 مليار دولار، والواردات - بنسبة 6%، لتصل إلى 500 مليون دولار.