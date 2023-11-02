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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231102/المدفعية-الروسية-تستهدف-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1082744780.html
المدفعية الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية... فيديو
المدفعية الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية... فيديو
استهدف سلاح المدفعية الروسي مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، أثناء سير العمليات العسكرية. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T14:58+0000
2023-11-02T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتُظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، قيام سلاح المدفعية الروسي بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت المجموعة العسكرية الأوكرانية.ولفتت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن لحظة القضاء على المجموعة العسكرية الأوكرانية، تم التقاطها من قبل مشغل طائرة دون طيار روسي.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت محطة حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل"، بالقرب من يانتارنوي في مقاطعة خيرسون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

المدفعية الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية... فيديو

14:58 GMT 02.11.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورعمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
/
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استهدف سلاح المدفعية الروسي مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، أثناء سير العمليات العسكرية.
وتُظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، قيام سلاح المدفعية الروسي بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت المجموعة العسكرية الأوكرانية.
ولفتت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن لحظة القضاء على المجموعة العسكرية الأوكرانية، تم التقاطها من قبل مشغل طائرة دون طيار روسي.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت محطة حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل"، بالقرب من يانتارنوي في مقاطعة خيرسون.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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