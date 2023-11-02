https://sputnikarabic.ae/20231102/المدفعية-الروسية-تستهدف-تجمعا-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1082744780.html
المدفعية الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية... فيديو
المدفعية الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية... فيديو
استهدف سلاح المدفعية الروسي مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، أثناء سير العمليات العسكرية. 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T14:58+0000
2023-11-02T14:58+0000
2023-11-02T14:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079958848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7caa01e58db06a983f6be64bedd6b4dc.jpg
وتُظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، قيام سلاح المدفعية الروسي بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت المجموعة العسكرية الأوكرانية.ولفتت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن لحظة القضاء على المجموعة العسكرية الأوكرانية، تم التقاطها من قبل مشغل طائرة دون طيار روسي.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت محطة حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل"، بالقرب من يانتارنوي في مقاطعة خيرسون.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079958848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34540320f30256957127348e49bdd73f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
المدفعية الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرانية... فيديو
تابعنا عبر
استهدف سلاح المدفعية الروسي مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، أثناء سير العمليات العسكرية.
وتُظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، قيام سلاح المدفعية الروسي بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت المجموعة العسكرية الأوكرانية.
ولفتت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن لحظة القضاء على المجموعة العسكرية الأوكرانية، تم التقاطها من قبل مشغل طائرة دون طيار روسي.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت محطة حرب إلكترونية من طراز "بوكوفيل"
، بالقرب من يانتارنوي في مقاطعة خيرسون.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.