https://sputnikarabic.ae/20231102/النيجر-تدشن-خط-أنابيب-لنقل-النفط-إلى-بنين-1082736624.html
النيجر تدشن خط أنابيب لنقل النفط إلى بنين
النيجر تدشن خط أنابيب لنقل النفط إلى بنين
بدأت النيجر تشغيل خط أنابيب ضخم لنقل النفط الخام إلى جمهورية بنين ثم تصديره دوليا، وذلك رغم إغلاق الحدود بين البلدين، على خلفية العقوبات التي فرضتها المجموعة... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T13:25+0000
2023-11-02T13:25+0000
2023-11-02T13:25+0000
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وقالت وكالة أنباء النيجر الرسمية إن "رئيس الوزراء علي الأمين زين، حضر يوم أمس 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، حفل تدشين خط الأنابيب في حقل نفط "أغاديم"، الواقع في منطقة ديفا جنوب شرقي النيجر، قرب الحدود مع نيجيريا.ويبلغ طول خط الأنابيب نحو 2000 كيلومتر، ويسمح للنيجر ببيع النفط الخام في السوق الدولية للمرة الأولى، حيث سيجري تصديره دوليا عبر بنين.من جهته، قال وزير النفط والمناجم والطاقة النيجري مصطفى باركي باكو، إن "هذا اليوم الأول من نوفمبر، هو يوم بدء إنتاج النفط الخام للتصدير".وأوضح أنه بموجب هذا المشروع، سيصل إنتاج النفط الخام في النيجر إلى 90 ألف برميل يوميا من النفط الخام، سيتم تصديرها، بالإضافة إلى الكميات الواردة من مصفاة "زيندر".يشار إلى أنه في عام 2019، وقعت حكومة النيجر وبنين، اتفاقا بشأن إنشاء خط أنابيب لنقل النفط من حقل أغاديم إلى بنين ثم تصديره دوليا، وكان يفترض أن يكتمل المشروع في عام 2022، لكن جرى تأجيله.وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 27 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه بمقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.وبالمقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا، لإعادة بازوم إلى منصبه.
https://sputnikarabic.ae/20231020/المجلس-العسكري-في-النيجر-يعلن-إحباط-محاولة-هروب-للرئيس-المخلوع-محمد-بازوم-1082225180.html
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النيجر, العالم
النيجر تدشن خط أنابيب لنقل النفط إلى بنين
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بدأت النيجر تشغيل خط أنابيب ضخم لنقل النفط الخام إلى جمهورية بنين ثم تصديره دوليا، وذلك رغم إغلاق الحدود بين البلدين، على خلفية العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" على النيجر، بعد سيطرة عسكريين على السلطة والإطاحة بالرئيس محمد بازوم في تموز/ يوليو الماضي.
وقالت وكالة أنباء النيجر الرسمية إن "رئيس الوزراء علي الأمين زين، حضر يوم أمس 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، حفل تدشين خط الأنابيب في حقل نفط "أغاديم"، الواقع في منطقة ديفا جنوب شرقي النيجر، قرب الحدود مع نيجيريا.
وذكرت أن مشروع خط الأنابيب يجري بالتعاون بين الحكومة النيجرية وشركة النفط الوطنية الصينية، المشغلة لحقل "أغاديم".
ويبلغ طول خط الأنابيب نحو 2000 كيلومتر، ويسمح للنيجر ببيع النفط الخام في السوق الدولية للمرة الأولى، حيث سيجري تصديره دوليا عبر بنين.
ونقلت الوكالة عن رئيس وزراء النيجر قوله إن "هذه الموارد ستسمح لنا بالتغلب على التحديات التي نواجهها، وسنبذل كل الجهود لضمان استخدام هذه الموارد بأكبر قدر من الشفافية، وبأفضل الطرق الممكنة"، مضيفا أنه سيتم استخدام هذا النفط لخدمة جميع المواطنين.
من جهته، قال وزير النفط والمناجم والطاقة النيجري مصطفى باركي باكو، إن "هذا اليوم الأول من نوفمبر، هو يوم بدء إنتاج النفط الخام للتصدير".
وأوضح أنه بموجب هذا المشروع، سيصل إنتاج النفط الخام في النيجر إلى 90 ألف برميل يوميا من النفط الخام، سيتم تصديرها، بالإضافة إلى الكميات الواردة من مصفاة "زيندر".
وأضاف: "ستساهم عائدات التصدير المباشرة المتوقعة من المشروع في التنمية الاقتصادية لبلادنا".
يشار إلى أنه في عام 2019، وقعت حكومة النيجر وبنين، اتفاقا بشأن إنشاء خط أنابيب لنقل النفط من حقل أغاديم إلى بنين ثم تصديره دوليا، وكان يفترض أن يكتمل المشروع في عام 2022، لكن جرى تأجيله.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 27 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه بمقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.
وبالمقابل، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا، لإعادة بازوم إلى منصبه.