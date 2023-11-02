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https://sputnikarabic.ae/20231102/بلينكن-أمريكا-ستناقش-مع-إسرائيل-الخطوات-التي-ينبغي-اتخاذها-لحماية-المدنيين-في-غزة-1082753958.html
بلينكن: أمريكا ستناقش مع إسرائيل الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحماية المدنيين في غزة
بلينكن: أمريكا ستناقش مع إسرائيل الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحماية المدنيين في غزة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن أمريكا تعتزم أن تناقش مع إسرائيل خطوات محددة تهدف إلى تقليل الخسائر بين السكان المدنيين... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T18:21+0000
2023-11-02T18:21+0000
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وصرح بلينكن للصحفيين: "سنناقش الخطوات الملموسة التي يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231031/بلينكن-يزور-إسرائيل-للمرة-الثالثة-منذ-بدء-الحرب-على-غزة-1082680268.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, أخبار العالم الآن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, أخبار العالم الآن

بلينكن: أمريكا ستناقش مع إسرائيل الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحماية المدنيين في غزة

18:21 GMT 02.11.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ويقف خلفه متظاهرون يرفعون أيديهم في الهواء خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ لفحص الطلب الإضافي للأمن القومي، في الكونغرس، واشنطن، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ويقف خلفه متظاهرون يرفعون أيديهم في الهواء خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ لفحص الطلب الإضافي للأمن القومي، في الكونغرس، واشنطن، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن أمريكا تعتزم أن تناقش مع إسرائيل خطوات محددة تهدف إلى تقليل الخسائر بين السكان المدنيين الفلسطينيين.
وصرح بلينكن للصحفيين: "سنناقش الخطوات الملموسة التي يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة".

وشدد وزير الخارجية على أن أمريكا ملتزمة بتقليص الخسائر في صفوف المدنيين، لكنه رفض مناقشة تفاصيل المفاوضات المقبلة مع السلطات الإسرائيلية.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، في القدس، الاثنين 30 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
بلينكن يزور إسرائيل للمرة الثالثة منذ بدء الحرب على غزة
31 أكتوبر, 21:36 GMT
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
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