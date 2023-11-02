https://sputnikarabic.ae/20231102/بلينكن-أمريكا-ستناقش-مع-إسرائيل-الخطوات-التي-ينبغي-اتخاذها-لحماية-المدنيين-في-غزة-1082753958.html
بلينكن: أمريكا ستناقش مع إسرائيل الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحماية المدنيين في غزة
بلينكن: أمريكا ستناقش مع إسرائيل الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحماية المدنيين في غزة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن أمريكا تعتزم أن تناقش مع إسرائيل خطوات محددة تهدف إلى تقليل الخسائر بين السكان المدنيين... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T18:21+0000
2023-11-02T18:21+0000
2023-11-02T18:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082672772_0:0:1187:668_1920x0_80_0_0_c9af68961a006fb0e6101777383d7e83.jpg
وصرح بلينكن للصحفيين: "سنناقش الخطوات الملموسة التي يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231031/بلينكن-يزور-إسرائيل-للمرة-الثالثة-منذ-بدء-الحرب-على-غزة-1082680268.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082672772_134:0:1187:790_1920x0_80_0_0_89740f6a0c904998037fd681e3f2a687.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, أخبار العالم الآن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, أخبار العالم الآن
بلينكن: أمريكا ستناقش مع إسرائيل الخطوات التي ينبغي اتخاذها لحماية المدنيين في غزة
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن أمريكا تعتزم أن تناقش مع إسرائيل خطوات محددة تهدف إلى تقليل الخسائر بين السكان المدنيين الفلسطينيين.
وصرح بلينكن للصحفيين: "سنناقش الخطوات الملموسة التي يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة".
وشدد وزير الخارجية على أن أمريكا ملتزمة بتقليص الخسائر في صفوف المدنيين، لكنه رفض مناقشة تفاصيل المفاوضات المقبلة مع السلطات الإسرائيلية.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في الـ10 من أكتوبر الماضي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس
" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.