https://sputnikarabic.ae/20231102/بلينكن-يناقش-مع-قادة-كوريا-الجنوبية-آثار-التعاون-العسكري-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ--1082739347.html
بلينكن يناقش مع قادة كوريا الجنوبية آثار "التعاون العسكري" بين موسكو وبيونغ يانغ
بلينكن يناقش مع قادة كوريا الجنوبية آثار "التعاون العسكري" بين موسكو وبيونغ يانغ
يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته المرتقبة إلى سيئول واجتماعاته مع قادة كوريا الجنوبية، إثارة مسألة "عواقب" التعاون بين روسيا وكوريا... 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T13:52+0000
2023-11-02T13:52+0000
2023-11-02T13:52+0000
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وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك، في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "وزير الخارجية سيسافر إلى سيئول لعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الرئيس (الكوري الجنوبي) ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي".وأضاف أن هناك قضية أخرى على جدول أعمال المناقشات المقبلة في سيئول من المتوقع أن تكون مساعدة أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا.وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة إلى أوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وشدد الكرملين (الرئاسة الروسية) على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20231027/الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-وأستراليا-تجري-مناورة-جوية-مشتركة-1082517643.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن يناقش مع قادة كوريا الجنوبية آثار "التعاون العسكري" بين موسكو وبيونغ يانغ
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يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته المرتقبة إلى سيئول واجتماعاته مع قادة كوريا الجنوبية، إثارة مسألة "عواقب" التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية على الأمن الدولي.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك، في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "وزير الخارجية سيسافر إلى سيئول لعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الرئيس (الكوري الجنوبي) ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي".
وتابع كريتنبرينك: "نتوقع أن تركز المناقشات على التداعيات الأمنية للتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية على المجتمع الدولي"، حسب قوله.
وأضاف أن هناك قضية أخرى على جدول أعمال المناقشات المقبلة في سيئول من المتوقع أن تكون مساعدة أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا.
وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة إلى أوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وشدد الكرملين (الرئاسة الروسية) على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية - الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.