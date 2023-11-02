https://sputnikarabic.ae/20231102/تقارير-بايدن-يعتقد-أن-أيام-نتنياهو-في-منصبه-باتت-معدودة-1082747618.html

تقارير: بايدن يعتقد أن أيام نتنياهو في منصبه باتت "معدودة"

تقارير: بايدن يعتقد أن أيام نتنياهو في منصبه باتت "معدودة"

كشفت تقارير أمريكية، أن الرئيس جو بايدن ومساعديه يعتقدون أن أيام بنيامين نتنياهو ‏كرئيس لوزراء إسرائيل، أصبحت معدودة، في ظل تداعيات الحرب في قطاع غزة.‏ 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T15:44+0000

2023-11-02T15:44+0000

2023-11-02T15:44+0000

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طوفان الأقصى

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن اثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن بايدن نقل مشاعره إلى نتنياهو، وذلك خلال زيارته لإسرائيل الشهر الماضي، بعد بدء الحرب.وأفاد مسؤول أمريكي ثالث، أن التوقعات داخل الإدارة الأمريكية هي أن "نتنياهو لن يتمكن من البقاء في السلطة إلا لبضعة أشهر أخرى، أو حتى تنتهي المرحلة المبكرة من التوغل البري الإسرائيلي في غزة"، ومع ذلك، فقد أقرّ جميع المسؤولين بتقلّب السياسة الإسرائيلية، وهو ما يشكل تحذيرا لتكهناتهم.وأشار المسؤولان في إدارة بايدن، إلى أن الإدارة تخشى أن يربط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستقبله السياسي بالحرب، وقد يتحرك لتصعيد الصراع في مرحلة ما.يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يقل علنا حتى الآن إنه سيتحمل أي مسؤولية عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم "حماس"، الذي قُتل فيه نحو 1400 شخص، واحتُجز ما بين 200 إلى 250 رهينة في غزة.

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بنيامين نتنياهو, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى