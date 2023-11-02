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بايدن يدعم "هدنة إنسانية" في قطاع غزة لتحرير الأسرى
https://sputnikarabic.ae/20231102/حزب-الله-أسقطنا-مسيرة-إسرائيلية-في-أجواء-قريتي-المالكية-وهونين-عند-الحدود-الجنوبية-للبنان-1082716395.html
حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية في أجواء قريتي المالكية وهونين عند الحدود الجنوبية للبنان
حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية في أجواء قريتي المالكية وهونين عند الحدود الجنوبية للبنان
أعلن حزب الله" اللبناني، صباح اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ "أرض جو" في أجواء قريتي المالكية وهونين عند الحدود الجنوبية للبنان 02.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-02T01:01+0000
2023-11-02T01:07+0000
أخبار حزب الله
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وقال "حزب الله" في بيان: "عند الساعة 12:35 بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وأثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع لبنان في أجواء قريتي المالكية وهونين، قمنا باستهداف طائرة مسيرة مسلحة تابعة للجيش الإسرائيلي بواسطة صاروخ أرض - جو وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مواقع قال إنها لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لحزب الله جنوبي لبنان.ويواصل الجيش الإسرائيلي إلقاء القذائف الحارقة على الأحراش والأودية اللبنانية المتاخمة للشريط الحدودي.يأتي ذلك في وقت يستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231101/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-مواقع-إطلاق-صواريخ-مضادة-للدبابات-جنوبي-لبنان-1082714275.html
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أخبار حزب الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية في أجواء قريتي المالكية وهونين عند الحدود الجنوبية للبنان

01:01 GMT 02.11.2023 (تم التحديث: 01:07 GMT 02.11.2023)
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن حزب الله" اللبناني، صباح اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ "أرض جو" في أجواء قريتي المالكية وهونين عند الحدود الجنوبية للبنان
وقال "حزب الله" في بيان: "عند الساعة 12:35 بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وأثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع لبنان في أجواء قريتي المالكية وهونين، قمنا باستهداف طائرة مسيرة مسلحة تابعة للجيش الإسرائيلي بواسطة صاروخ أرض - جو وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2023
الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات جنوبي لبنان
أمس, 21:10 GMT
وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مواقع قال إنها لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لحزب الله جنوبي لبنان.
ويواصل الجيش الإسرائيلي إلقاء القذائف الحارقة على الأحراش والأودية اللبنانية المتاخمة للشريط الحدودي.
يأتي ذلك في وقت يستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعترف بمقتل عدد من جنودها في المعارك ضد حماس.. صور وفيديوأمس, 13:02 GMT
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