https://sputnikarabic.ae/20231102/حزب-الله-اللبناني-يعلن-مقتل-أحد-عناصره-في-المواجهات-مع-إسرائيل-1082723791.html

"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل أحد عناصره في المواجهات مع إسرائيل

"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل أحد عناصره في المواجهات مع إسرائيل

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، مقتل عنصر جديد من عناصره في مواجهات مع إسرائيل على الحدود. 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T09:57+0000

2023-11-02T09:57+0000

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وقال الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان له، إن"المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي رامز حمزة "حيدر علي" من بلدة الجميجمة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".في هذه الأثناء، استهدفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم، أطراف بلدات "راميا" و"جبل بلاط" و"ابو لبن" شرق عيتا الشعب الحدودية في جنوب لبنان، كما استهدفت بأكثر من 30 قذيفة ما بين حارقة ومضيئة منطقة وادي العليق.وأعلن الحزب، في وقت سابق صباح اليوم، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ "أرض جو" في أجواء قريتي المالكية وهونين عند الحدود الجنوبية للبنانوقال "حزب الله" في بيان: "عند الساعة 12:35 بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وأثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع لبنان في أجواء قريتي المالكية وهونين، قمنا باستهداف طائرة مسيرة مسلحة تابعة للجيش الإسرائيلي بواسطة صاروخ أرض - جو وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور".وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مواقع، قال إنها لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لحزب الله جنوبي لبنان.ويواصل الجيش الإسرائيلي إلقاء القذائف الحارقة على الأحراش والأودية اللبنانية المتاخمة للشريط الحدودي.يأتي ذلك في وقت يستمر فيه التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20231101/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-مواقع-إطلاق-صواريخ-مضادة-للدبابات-جنوبي-لبنان-1082714275.html

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